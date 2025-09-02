Fransa’dan 2026 için savaş hazırlığı: Hastanelere talimat verildi

Yayınlanma:
Fransa basınında yer alan belgelere göre, Fransa Sağlık Bakanlığı ülke genelindeki sağlık kurumlarına Mart 2026'ya kadar olası bir “büyük çatışma”ya hazırlık yapma talimatı verdi.

Fransız hükümeti, ülkenin Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden çok sayıda yaralı askeri kabul etme kapasitesine sahip bir devlet haline geleceği bir senaryo öngörüyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı talimatın amacını, “Sağlık alanındaki savunma ihtiyaçlarını entegre ederken, nüfusun sağlık ihtiyaçlarını öngörmek, bunlara hazırlık yapmak ve bunlara yanıt vermek. Belirlenen riskler arasında, sağlık sorununun yurt dışından potansiyel olarak yüksek sayıda kurbanın bakımıyla ilgili olacağı büyük bir çatışma hipotezi de bulunmaktadır” diyerek açıkladı.

AVRUPA RUSYA'YA KARŞI TETİKTE

Bu açıklama, Almanya Savunma Bakanı Carsten Breuer'in NATO ve ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Rus askeri tatbikatları öncesinde alarma geçeceğini söylemesinin ardından geldi.

Breuer, Rusya'nın Belarus'ta Zapad 2025 tatbikatı ile askeri eğitimler düzenlerken Vladimir Putin'in kuvvetlerinin NATO topraklarına saldırmasını beklemediğini, ancak ülkesinin ‘tetikte’ olacağını söyledi.

Breuer, “Tatbikatın örtüsü altında bir saldırı hazırlığı yapıldığına dair herhangi bir işaret yok. Ancak sadece Alman kuvvetleri değil, NATO da tetikte olacak” dedi.

NATO LİDERİ 3'ÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI UYARISINDA BULUNMUŞTU

Bu açıklama, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye göre dünya Rusya ve Çin tarafından başlatılacak olan üçüncü bir dünya savaşının eşiğinde.

Rutte, Temmuz ayında Çin ve Rusya liderlerinin ortak saldırılarının bir dünya savaşı kabusunu tetikleyebileceği ve gezegeni kıyametin eşiğine getirebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

