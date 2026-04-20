Fransa’da siber kabus büyüyor: Resmi belgeler sistemi vuruldu

Yayınlanma:
Fransa’da İçişleri Bakanlığı’na bağlı resmi belge sistemlerini yöneten ANTS kurumu siber saldırıya uğradı. Yetkililer, kimlik, pasaport ve ehliyet işlemlerini kapsayan sistemde kişisel verilerin sızdırılmış olabileceği uyarısında bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Fransa’da devletin en kritik dijital altyapılarından biri olan resmi belge sistemleri siber saldırıyla sarsıldı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren ve kimlik kartı, pasaport ile sürücü belgelerinin üretim ve yönetiminden sorumlu ANTS (Ulusal Güvenli Belgeler Ajansı), 15 Nisan’da gerçekleşen bir siber saldırının hedefi oldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda bazı kişisel verilerin ele geçirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Ancak kaç vatandaşın verilerinin risk altında olduğuna dair henüz net bir rakam paylaşılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın ardından sistem güvenliğini artırmaya yönelik acil önlemler alındığını ve saldırının kaynağını tespit etmek amacıyla teknik ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Siber güvenlik ekiplerinin, ihlalin kapsamını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

ART ARDA SALDIRILAR

Fransa’da son haftalarda kamu kurumlarına yönelik siber saldırılarda dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Geçtiğimiz ay Eğitim Bakanlığı’nda yaşanan veri ihlali, yüz binlerce personel ve öğrencinin bilgilerinin açığa çıkmasına yol açmıştı. Uzmanlar, kamu altyapılarının giderek daha fazla hedef haline geldiğine dikkat çekerek, özellikle hassas kişisel verilerin korunması konusunda daha güçlü önlemler alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Yaşanan son saldırı, ülkede dijital güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirirken, vatandaşların kişisel verilerinin ne ölçüde korunduğu sorusunu da gündemin üst sıralarına taşıdı. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

