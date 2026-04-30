Fiyatı dudak uçuklattı gören herkes aynı şeyi sordu! "Ayakkabının geri kalanı nerede?"

Moda dünyasının en ünlü markalarından Chanel, yeni koleksiyonunda yer verdiği çıplak ayak görünümlü sandaletiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Dünyaca ünlü marka, bu kez iddialı tasarımından ziyade “neredeyse yok” denilecek kadar sade tasarımıyla gündeme oturdu.

Türkiye satış fiyatının 90 bin lira olduğu belirtilen bağcıklı ayakkabı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Tasarım, topuk kısmındaki ince platform ve ayak bileğini saran bağcıklardan oluşurken; ayak parmaklarının, tabanın ve topuğun büyük ölçüde açıkta kalması, eleştirileri de beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Matthieu Blazy imzasını taşıyan tasarım, sadeliğin lüksle buluştuğu nokta olarak tanımlansa da sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

Kullanıcılar, ayakkabının minimal çizgisinden çok, fiyat etiketi ile görünümü arasındaki devasa uçuruma dikkat çekti. Çok sayıda kişi, tasarımı yalın ayak gezmekten farksız bularak fiyatına tepki gösterdi. "Ayakkabının geri kalanı nerede?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Anne Hathaway de çok konuşulan bu tasarımı deneyenler arasında yer aldı.