Filistin Büyükelçisi Hicazi: BM kuruluşlarının engellemesinin hiçbir bahanesi yok

Yayınlanma:
Filistin'in Hollanda nezdindeki Büyükelçisi Ammar Hicazi, "İsrail'in, uluslararası örgütlerin işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapmasını engellemesi için hiçbir bahanesi, gerekçesi veya mazereti yok" dedi.

Filistin’in Hollanda Büyükelçisi Ammar Hicazi, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail’in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin danışma görüşü sonrası yaptığı açıklamada, İsrail’in uluslararası örgütlerin işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapmasını engellemesine hiçbir gerekçenin bulunmadığını söyledi.

UAD’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hicazi, bugünü “uluslararası hukuk ve insanlık için önemli bir gün” olarak nitelendirdi.

“İki yıldır süren vahşetin ardından UAD, herkesin bilmesi gereken evrensel ilkeleri bir kez daha hatırlattı,” diyen Hicazi, sivil nüfusu aç bırakmanın, yardımı engellemenin ve açlığı bir savaş silahı olarak kullanmanın uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını vurguladı.

Hicazi, bu tür eylemlerin savaş suçu kapsamına girdiğini belirterek, “Mahkeme, İsrail’in bu normları ihlal etmeme ve bunlara tam olarak uyma yükümlülüğü olduğunu açıkça ifade etti.” dedi.

İsrail’in, uluslararası kuruluşların Filistin topraklarında faaliyet yürütmesini engellemeye çalıştığını kaydeden Filistinli diplomat, özellikle BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) üzerindeki baskılara dikkat çekti:

“UNRWA’ya yönelik karalama kampanyası, bu kurumun insani yardım misyonunu itibarsızlaştırmayı hedefliyor. UNRWA terör örgütü değildir, yardım sağlamak için kurulmuş bir BM kurumudur.”

Hicazi, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in işgal altındaki topraklardaki engellemelerine karşı net bir tavır alınması gerektiğini ifade etti.

"MAHKEMENİN İFADE ETTİĞİ KURALLAR İSRAİL İÇİN BAĞLAYICIDIR"

Filistin'in avukatlarından Paul Reichler ise yaptığı açıklamada, "Tüm devletler uluslararası hukuk kurallarına uymakla yükümlüdür. Bu anlamda, mahkemenin bugün ifade ettiği kurallar İsrail için bağlayıcıdır" diye konuştu.

Reichler, mahkemenin görüşüne göre İsrail'in, işgalci güç olarak, Filistin topraklarında sivil nüfusa temel yaşam malzemeleri sağlama ve insani yardımın tedarikini engellememe yükümlülüğü altında olduğunu söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurgulayan Reichler, "Mahkeme BM raporlarını alıntılayarak Gazze Şeridi'nde yüz binlerce Filistinli sivilin zorla yerinden edildiğini söyledi. Bunlar sadece mahkemenin bugün duyduğumuz görüşünden birkaç açık örnek." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

