Macaristan'da ezici zafer sonrası ilk hamle! "Cumhurbaşkanı istifa edecek"

Yayınlanma:
Güncelleme:
Macaristan’da seçimlerin galibi Tisza Partisi lideri Peter Magyar, yeni hükümetin 6-7 Mayıs’ta kurulacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşmesinin ardından konuşan Magyar, yalnızca hükümet değişimi değil, “rejim değişikliği” mesajı da verdi.

Macaristan’da genel seçimlerden zaferle çıkan Tisza Partisi lideri Peter Magyar, başkent Budapeşte’de Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin ardından yeni hükümetin kurulacağı tarihi açıkladı. Magyar, açılış oturumunun büyük olasılıkla 6 veya 7 Mayıs’ta yapılacağını belirterek, iktidar değişiminin hızla hayata geçirileceğini söyledi.

Seçmenlerden güçlü bir destek aldıklarını vurgulayan Magyar, bu sonucun yalnızca bir hükümet değişikliği değil, aynı zamanda sistemsel bir dönüşüm anlamına geldiğini ifade etti. “Macar ulusunun çıkarı, bu değişimin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesidir” diyen Magyar, yeni dönemde devlet yapısında köklü revizyonlara gidileceğinin sinyalini verdi.

YENİ BAKANLIKLAR KURULACAK

Yeni kabine planına da değinen Magyar, Viktor Orban döneminde bulunmayan sağlık, çevre ve eğitim bakanlıklarının kurulacağını açıkladı. Kamu yönetiminde kapsamlı reformlar yapacaklarını belirten Magyar, özellikle sosyal politikalar ve kurumsal yapıların yeniden şekillendirileceğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETMELİ"

Öte yandan Magyar, Cumhurbaşkanı Sulyok’un görevine devam etmesine karşı çıktı. Sulyok’un Macar ulusunun birliğini temsil edemediğini savunan Magyar, yeni hükümetin kurulmasının ardından istifasını talep edeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanının bu çağrıya uymaması durumunda ise anayasa değişikliği dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Magyar’ın bu açıklamaları, Macaristan’da sadece siyasi dengelerin değil, anayasal düzenin de değişebileceğine işaret ederken, ülkede yeni bir dönemin kapılarının aralandığı yorumlarına neden oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

