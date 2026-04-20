Eski cumhurbaşkanı yine seçildi

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu, genel seçimde oyların yüzde 45’ini alarak büyük farkla birinci oldu. Radev, “Bu, umudun güvensizliğe karşı zaferidir, özgürlüğün korkuya karşı zaferidir” dedi.

Bulgaristan’da genel seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Bulgaristan Devlet Televizyonunun paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 90’ından fazlası sayılırken, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in liderliğindeki İlerici Bulgaristan Koalisyonu açık ara önde tamamladı.

SEÇİM SONUÇLARI

Koalisyon, oyların yüzde 45’ini alarak 240 sandalyeli mecliste 135 sandalye kazandı. Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) ve Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) oyların yüzde 12’şerini alırken, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 6, Vızrajdane (Diriliş) partisi ise yüzde 4 oyla barajı aştı.

RADEV’DEN AÇIKLAMA

Başkent Sofya’daki parti merkezinde basına açıklama yapan Radev, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sadece ilk adım. Bu, umudun güvensizliğe karşı zaferidir, özgürlüğün korkuya karşı zaferidir. Beklentiler büyük, umutlar büyük. Bu da büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Yeniden seçime gidilmemesi için elimizden geleni yapacağız”

Radev ayrıca, “güçlü bir Avrupa'nın içinde, güçlü bir Bulgaristan olması gerektiği” mesajını verdi.

RUMEN RADEV KİMDİR?

1963’te Dimitrovgrad’ta doğan Radev, ülkenin en tecrübeli jet pilotu olarak tanınıyor. Korgeneral rütbesine kadar yükselerek Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. 2016’da askeri görevinden ayrılarak siyasete girdi ve aynı yıl cumhurbaşkanı seçildi. 2021’de ikinci dönem için yeniden seçilen Radev, Ocak 2026’da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Radev, Avrupa Birliği politikalarına temkinli yaklaşımı ve “Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği” yönündeki açıklamalarıyla dikkat çekti. Ukrayna’ya askeri yardım konusunda çekinceli tutum sergileyen Radev, eski başbakan Boyko Borisov ile yaşadığı gerilimlerle de gündeme gelmişti. 2025’te euroya geçiş için referandum yapılmasını önermiş, bu kararın doğrudan halk tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

