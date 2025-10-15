Erdoğan'ın "Sigarayı bırak" tavsiyesinin ardından Meloni İtalyan basınına konuştu

Mısır'ın Şarm El Şeyh beldesinde gerçekleşen zirvede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , 48 yaşındaki İtalya Başbakanı Meloni'ye sigarayı bırakması yönünde telkinde bulundu. Erdoğan'ın, "Çok iyi görünüyorsun. Ama sigarayı bıraktırmam lazım" şeklindeki sözleri, ortamda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı güldürdü.

"BU İMKÂNSIZ"

Bu tavsiye üzerine Meloni'nin yanıtı ise bir o kadar dikkat çekici oldu. Fransız lider Macron'un "Bu imkânsız" diyerek araya girdiği sohbette Meloni, "Biliyorum, biliyorum. Birini öldürmek istemem" diyerek sigarayı bırakmanın kendisi için ne kadar zor olduğunu ifade etti.

"SİGARAYI BIRAKMAYA ZORLANIRSAM BİRİNİ ÖLDÜRÜRÜM"

Zirvedeki bu diyaloğun ardından ülkesinde bir gazeteye açıklamalarda bulunan Meloni, benzer ifadeleri daha net bir şekilde dile getirdi. İtalyan Başbakanı, "Sigarayı bırakmaya zorlanırsam, birini öldürürüm. Bırakmam neredeyse imkansız" dedi.

13 YIL ÖNCE BIRAKIP TEKRAR BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Meloni, yakın zamanda yayımlanan bir kitabında 13 yıl önce sigarayı bıraktığını ancak daha sonra tekrar başladığını açıklamıştı.