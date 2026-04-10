Hindistan, sivil nükleer enerji programında on yıllardır planladığı en kritik aşamayı başarıyla tamamladı. Tamamen yerli imkanlarla inşa edilen ve "tükettiğinden fazlasını üretebilen" ilk hızlı üretken nükleer reaktör, operasyonel sürecin en hayati eşiği olan "kritiklik" seviyesine ulaştı.

Tamil Nadu eyaletinde yer alan tesisle birlikte Hindistan, dünyada bu teknolojiye sahip sayılı ülkelerden biri haline gelerek nükleer ligde sınıf atladı.

MODİ: SİVİL NÜKLEER YOLCULUĞUMUZDA BELİRLEYİCİ BİR ADIM

Tamil Nadu eyaletindeki Kalpakkam bölgesinde kurulan 500 MWe gücündeki Prototip Hızlı Üretken Reaktör (PFBR), nükleer çekirdeğin kendi kendine yeten fisyon sürecini başlatmasıyla tam kapasite çalışma yolunda dev bir adım attı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu başarıyı ülkesinin teknolojik bağımsızlığı için "belirleyici bir adım" olarak tanımladı. Modi, bu sistemin Hindistan’ın devasa toryum yataklarını enerjiye dönüştürme hedefinin anahtarı olduğunu vurguladı.

GELENEKSEL SİSTEMİ DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİ

Hindistan’ın yeni nesil reaktörü, klasik nükleer santrallerin çalışma prensibini kökten sarsıyor. Soğutucu olarak sıvı sodyumun kullanıldığı sistemde, uranyum-238 ve plütonyum-239 karışımından elde edilen özel bir oksit yakıt tercih ediliyor.

Bu tasarımın en çarpıcı özelliği ise reaktörün enerji üretirken aynı zamanda yeni yakıt maddeleri sentezlemesi. Yani santral çalışırken bir yandan da gelecekteki enerji ihtiyacı için kendi hammaddesini üretiyor.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK: TORYUM ÇAĞI BAŞLIYOR

Hindistan’ın nükleer stratejisinin kalbinde yer alan bu tesis, sadece bir elektrik üretim noktası değil; dışa bağımlılığı bitirecek "Üç Aşamalı Nükleer Program"ın en stratejik parçası.

Dünyanın en zengin toryum rezervlerinden birine sahip olan ülke, bu reaktör sayesinde ithal uranyum zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Mevcut sistemler ile geleceğin toryum tabanlı enerji döngüsü arasında köprü kuran bu teknoloji, Hindistan'ın tam enerji güvenliğini sağlama yolundaki en büyük kozu olarak görülüyor.