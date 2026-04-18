Emeklilerin hesabını boşaltıp Yunan adaları tatiline çıkan bankacı yakalandı

İngiltere'de 54 yaşındaki banka görevlisi Kelly Kershaw’ın, Yunan adaları, Maldivler, Dubai ve Karayipler gibi birçok noktaya seyahat ettiği ve bu tatilleri sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı belirlendi. Gösterişli yaşam tarzı kısa sürede çalışma arkadaşlarının dikkatini çekti.

Yapılan soruşturmada, Kershaw’ın 2023-2024 yılları arasında özellikle yaşlı müşterileri hedef aldığı tespit edildi. Mağdurlar arasında emekliler ve sağlık sorunları bulunan kişiler olduğu ortaya çıktı.

İMZA SAHTECİLİĞİ VE İZİNSİZ PARA ÇEKME İDDİASI

İddialara göre Kershaw, bazı müşterilerin imzalarını taklit ederek hesaplardan izinsiz para çekti.

Bu işlemlerin uzun süre fark edilmediği ancak çalışanların şüphelenmesiyle iç soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

SOSYAL MEDYA ELE VERDİ

Kershaw’ın “Hayatı yaşıyor ve seviyorum” sözleriyle paylaştığı tatil fotoğraflarının ardından, gelirine göre çok yüksek harcamalar yaptığı ortaya çıktı. Bu durum soruşturmayı derinleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kayak yaparken, yelken açarken ve Afrika safari maceralarının tadını çıkarırken görülüyordu.

"NEDEN YAPTIĞINI BİLMİYOR" SAVUNMASI

Caernarfon mahkemelerine gelirken görülen Kershaw, 2023 ve 2024 yılları arasında işlediği beş dolandırıcılık suçunu kabul etti.

Mağdurlar arasında 85 yaşında felç geçirmiş bir kişi, 49 yaşında zihinsel engelli bir adam ve üç emekli bulunduğu belirtildi.

Sanığın avukatı, müvekkilinin davranışlarının nedenini kendisinin de açıklayamadığını, son dönemde sağlık sorunları yaşadığını ve hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Olayla ilgili yargı sürecinin sürdüğü, sanığın önümüzdeki duruşmada yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Banka tarafından yapılan inceleme sonrası mağdurlara toplamda binlerce sterlin tazminat ödendiği belirtildi.