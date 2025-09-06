Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi

İngiltere'nin Livenpool şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Mia O'Brien, Dubai'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İngiliz basınındaki haberlere göre; Mia O'Brien'ın annesi Danielle McKenna, seyahat ve yasal masrafların karşılanması için duygusal bir bağış toplama çağrısında bulundu ve "çok aptalca bir hata" yaptığını söyledi.

Annesi GoFundMe gönderisinde, "Mia'ya Dubai'de müebbet hapis cezası verildi ve şu anda merkezi hapishanede. Hepinizin tahmin edebileceği gibi, annesi olarak çok üzgünüm. Kızımı geçen ekim ayından beri görmedim. Mia henüz 23 yaşında ve hayatında hiçbir kötü şey yapmadı. Bu, hukuk okumak için üniversiteye giden ve ne yazık ki yanlış sözde arkadaşlarla tanışıp çok aptalca bir hata yapan ve şimdi bedelini ödeyen genç bir kız. Bu yüzden tek isteğim, elinizden gelen her şeyi, hatta 1 sterlin bile olsa, bağışlamanız, bize çok büyük katkı sağlayabilir ve sonsuza dek minnettar kalırım. Çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar yaptığınız bağışlar için herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu para kızım Mia'ya gönderilecek ve ayrıca ortaya çıkabilecek yasal masraflar için kullanılacak. Hatta belki de ailemizi onu görmek için Dubai'ye göndermek için bile kullanılabilir. Çünkü hiçbirimiz Mia'yı geçen Ekim ayından beri göremedik. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Daily Mail'e konuşan Danielle, "Şu anda aynı durumdan geçiyor. Müebbet hapis cezası aldıktan sonra başka bir hapishaneye nakledildi" diye konuştu.

Mia O'Brien'ın hangi suçtan hüküm giydiği henüz bilinmiyor. Ancak BAE'de, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan, koşullara ve miktara bağlı olarak genellikle 15 yıl civarında müebbet hapis cezası verilebiliyor. Müebbet hapis cezası gerektiren diğer suçlar arasında ağır şiddet ve terörizm de yer alıyor.

İngiltere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi'nin web sitesi ziyaretçileri şu uyarıda bulunuyor:

"Uyuşturucuyla ilgili suçlara sıfır tolerans uygulanıyor. Yasadışı uyuşturucu ticareti, kaçakçılığı, kullanımı ve bulundurulmasının (kalıntı miktarlar dahil) cezaları ağır.

Uyuşturucu kaçakçılığı cezaları ölüm cezasını içerebilir ve esrar da dahil olmak üzere az miktarda uyuşturucu bulundurmak bile asgari hapis cezalarına veya ağır para cezalarına yol açabilir. Yetkililer, kan dolaşımında uyuşturucu bulunmasını bulundurma olarak değerlendirir.

Bazı bitkisel ürünler ve kannabidiol (CBD) içeren ürünler BAE'de yasadışıdır. Uyuşturucu taşımak, hatta kalıntı miktarda uyuşturucu taşımak, gelişmiş taramaların yasadışı maddeleri tespit ettiği havaalanları da dahil olmak üzere tutuklanmaya yol açabilir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "BAE'de gözaltına alınan İngiliz bir kadının ailesine destek veriyoruz ve yerel yetkililerle iletişim halindeyiz" açıklamasını yaptı.