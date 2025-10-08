Doğum gününde doğurduğu bebeği görenler gözlerine inanamadı

Doğum gününde doğurduğu bebeği görenler gözlerine inanamadı
Yayınlanma:
ABD'li Shelby Martin yeni doğan bebeğinin fotoğraflarını paylaşınca dünyada viral oldu.

ABD'li Shelby Martin'in yaptığı doğumda dünyaya gelen bebeğinin hastane rekorlarını kırdığı belirtildi.

The Sun'daki habere göre sosyal medyada doğumdan önce hastane önlüğü ile poz veren kadın, karnının büyüklüğüne dikkat çekti. Kadının fotoğrafının altına da "İnsanlar büyük bir bebek sahibi olmaktan bahsettiklerinde, sanki ben topla oynamayı bilmiyorum gibi geliyor. Ama bana güvenin... Ben topla oynamayı biliyorum" diye yazdı.

whatsapp-image-2025-10-08-at-11-43-39.jpeg

YAKLAŞIK 6 KİLO DOĞDU

Bir sonrafı fotoğrafta ise Cassian adı verilen yeni doğan bebek paylaşıldı. Bebeği görenler gözlerine inanamadı.

Haberde yaklaşık 6 kilo doğduğu belirtilen bebeğin tam olarak 5 kilo 800 gram olduğu belirlendi.

whatsapp-image-2025-10-08-at-11-44-58.jpeg

whatsapp-image-2025-10-08-at-11-44-33.jpeg

Fotoğraflar ve görüntüler kısa sürede viral oldu. Paylaşıma kısa süre içinde rekor sayıda yorum gelirken, ABD'deki bazı televizyon kanallarında da haber oldu. Tik Tok'ta 35 milyondan fazla görüntülendi.

Annenin de doğum yaptığı gün doğum günü olduğu haberlerde yer aldı.

Doktorlar, bebeğin büyüklüğü ve kilosunun hastane rekorlarını alt üst ettiğini söylediler.

whatsapp-image-2025-10-08-at-11-25-08.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor!
Maliye’den jet hızıyla denetim
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Rusya Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdi
Tom Barrack'tan harita savunması: Görmedim
Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti
