Doğum gününde doğurduğu bebeği görenler gözlerine inanamadı

ABD'li Shelby Martin'in yaptığı doğumda dünyaya gelen bebeğinin hastane rekorlarını kırdığı belirtildi.

The Sun'daki habere göre sosyal medyada doğumdan önce hastane önlüğü ile poz veren kadın, karnının büyüklüğüne dikkat çekti. Kadının fotoğrafının altına da "İnsanlar büyük bir bebek sahibi olmaktan bahsettiklerinde, sanki ben topla oynamayı bilmiyorum gibi geliyor. Ama bana güvenin... Ben topla oynamayı biliyorum" diye yazdı.

YAKLAŞIK 6 KİLO DOĞDU

Bir sonrafı fotoğrafta ise Cassian adı verilen yeni doğan bebek paylaşıldı. Bebeği görenler gözlerine inanamadı.

Haberde yaklaşık 6 kilo doğduğu belirtilen bebeğin tam olarak 5 kilo 800 gram olduğu belirlendi.

Fotoğraflar ve görüntüler kısa sürede viral oldu. Paylaşıma kısa süre içinde rekor sayıda yorum gelirken, ABD'deki bazı televizyon kanallarında da haber oldu. Tik Tok'ta 35 milyondan fazla görüntülendi.

Annenin de doğum yaptığı gün doğum günü olduğu haberlerde yer aldı.

Doktorlar, bebeğin büyüklüğü ve kilosunun hastane rekorlarını alt üst ettiğini söylediler.