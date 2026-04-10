Schmidt Okyanus Enstitüsü'nden okyanus bilimciler, Nazca Sırtı boyunca yürüttükleri 28 günlük keşif seferinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Pasifik'in derinliklerinde, Şili kıyılarının yaklaşık 1.450 kilometre batısında, daha önce hiç haritalanmamış devasa bir sualtı dağı keşfettiler.

Okyanusun dibinde yol keşfettiler

OLİMPOS'TAN BİLE BÜYÜK

Araştırma gemisi Falkor (too) ile gerçekleştirilen seferde bulunan dağ, deniz tabanından zirvesine kadar 3 bin 109 metreyle ölçülüyor. Bu yükseklik, Yunanistan'ın efsanevi dağı Olimpos'tan yaklaşık 200 metre fazla; dünyanın en yüksek yapısı Dubai'deki Burj Khalifa'nın ise neredeyse dört katı. 3 bin125 metrelik Palandöken'den sadece biraz daha kısa. Nazca Sırtı, baştan başa sualtı dağları zinciri barındıran bir bölge olsa da bu dağ, zincirin geri kalanının çok üzerinde yükseliyor.

Ekip dağı ve çevresini, geminin gövdesine yerleştirilmiş sonar sistemiyle haritaladı. Haritalama çalışmaları, uçsuz bucaksız okyanus tabanlarında küçük bir noktayı ele alsa da kritik önem taşıyor. Yeryüzünün yüzde 71'ini kaplayan okyanus tabanlarının bugüne kadar yalnızca yüzde 26'sı bu düzeyde ayrıntılı biçimde haritalanabildi.

3 KEŞİF SEFERİNDE 150'DEN FAZLA TÜR KEŞFEDİLDİ

Ekip yalnızca dağı haritalamakla kalmadı; bir sualtı robotu aracılığıyla bölgedeki canlı çeşitliliğini de belgeledi. Keşifler arasında en dikkat çekeni, son derece nadir görülen Promachoteuthis kalamarı oldu. Bu türe ilişkin bilim dünyasının elinde olan her şey, 1800'lerin sonlarından bu yana toplanan bir avuç örnekten ibaretti.

Araştırmacılar ayrıca güney Pasifik Okyanusu'nda ilk kez Casper ahtapotunu gözlemlediler.

Bir diğer ilginç karşılaşma ise halk arasında "uçan spagetti canavarı" olarak anılan Bathyphysa sifonoforu oldu.

Dağın kayalık yamaçları ve komşu bir küçük dağın üzerindeki mercan bahçesi de ayrıca incelendi; bu mercan bahçesinin üç tenis kortu büyüklüğünde uzandığı belirlendi. Bu sefer, enstitünün 2024 yılında aynı bölgede gerçekleştirdiği üçüncü keşif gezisiydi. Önceki iki seferde araştırmacılar daha önce hiç tanımlanmamış 150'den fazla türü kayıt altına almıştı.