Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'ın yeni lideri Magyar ile görüştü

Macaristan'da 16 yıllık Victor Orban iktidarını deviren yeni Başbakan Peter Magyar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon konuşması yaptığını açıkladı.

Macaristan'da tüm uluslararası desteğe ve medya ablukasına rağmen 16 yıllık Victor Orban iktidarını deviren yeni lider Peter Magyar, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarına değinen Magyar, Türkiye ve Macaristan arasındaki enerji, güvenlik politikası, ticaret ve kültür alanlarında iş birliğinin süreceğini ifade etti.

Magyar "Dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptım. Erdoğan, seçim zaferim dolayısıyla beni tebrik etti ve Macaristan ile Macar halkına en iyi dileklerini iletti. Ülkelerimiz arasında enerji, güvenlik politikası, ticaret ve kültür alanlarında iş birliğini sürdürmeye devam etmeyi kabul ettik.

Cumhurbaşkanı beni Ankara'ya davet etti ve ben de onu, 1956 Devrimi'nin 70. yıldönümünü kutlamak üzere Budapeşte'ye davet ettim.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'ten bir tebrik mektubu aldım ve Prag'ı ziyaret etme davetini memnuniyetle kabul ettim. Ayrıca Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefon görüşmesi yaptım ve ikili görüşmeler için onu Budapeşte'ye davet ettim.

Bavyera Eyaleti Bakan Başkanı Markus Soeder ile birlikte, ikili ekonomik ve kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi kabul ettik. Bugün ayrıca birkaç önemli uluslararası danışma toplantısı gerçekleştireceğim. Bir buçuk yıl aradan sonra Macaristan kamu televizyon kanalını ziyaret edeceğim ve daha sonra Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşeceğim." ifadeleriyle başkanlığı döneminde gerçekleştireceği ilk adımların detaylarını paylaştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

