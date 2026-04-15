HIV vakalarında patlama yaşanmıştı! Altında yatan gerçek herkesi dehşete düşürdü

Yayınlanma:
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Taunsa kentinde çocuklarda HIV vakalarının artışıyla ilgili yürütülen soruşturma, bir devlet hastanesinde sterilizasyon kurallarının ciddi şekilde ihlal edildiği ve aynı enjektörlerin birden fazla hastada kullanılmış olabileceği iddialarını gündeme getirdi. BBC Eye’ın araştırması, hijyen dışı uygulamaların bulaş riskini artırmış olabileceğine işaret ediyor.

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Taunsa kentinde çocuklar arasında hızla artan HIV vakaları, sağlık sistemindeki ciddi ihmal iddialarını gündeme taşıdı. BBC Eye tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, bölgedeki bir devlet hastanesinde enjeksiyon güvenliğine ilişkin ağır ihlaller yaşandığını ortaya koydu.

Soruşturmaya göre 2024 ve 2025 yılları arasında kentte yüzlerce çocuk HIV pozitif olarak tespit edilirken, enfeksiyonların önemli bir bölümünün anneden bebeğe bulaş yoluyla açıklanamadığı belirtildi. Ailelerin büyük çoğunluğunun aynı devlet hastanesinde tedavi görmesi, dikkatleri buradaki uygulamalara çevirdi.

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

BBC’nin gizli çekimlerle elde ettiği görüntülerde, hastane personelinin steril eldiven kullanmadan enjeksiyon yaptığı, enjektörlerin bazı durumlarda birden fazla hastada kullanıldığı ve ilaç şişelerinin kontaminasyona açık şekilde bırakıldığı iddia edildi. Uzmanlar, bu tür uygulamaların kan yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabileceği uyarısında bulundu.

Soruşturma ayrıca, bazı sağlık çalışanlarının çok dozlu ilaç şişelerinden farklı hastalara aynı enjektörlerle ilaç verdiğini ve bunun ciddi bir enfeksiyon riski oluşturduğunu ortaya koydu. Görüntüleri inceleyen uzmanlar, enjektör gövdesinde kalan kalıntıların dahi virüs taşınmasına neden olabileceğini belirtti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Yetkililer 2025 yılında vakalara ilişkin müdahalede bulunarak bazı sağlık yöneticilerini görevden uzaklaştırsa da, soruşturma bulguları hijyen sorunlarının tamamen giderilemediğini gösterdi. Bölgedeki sağlık sisteminde kaynak yetersizliği ve gereksiz enjeksiyon kullanımının da riskleri artırdığı ifade edildi.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, uzmanlar benzer vakaların önlenmesi için sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrol protokollerinin sıkı şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

