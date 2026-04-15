Devlet el koydu: Milyon dolarlık 'hayalet' 10 yıl sonra uyanıyor

Çin'in Tianjin kentinde yükselen 597 metrelik Goldin Finance 117 gökdeleni, modern mimarlık tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olarak tarihe geçti. Başlangıçta lüksün ve ihtişamın sembolü olması hedeflenen dev yapı, günümüzde dünyanın en yüksek terk edilmiş binası unvanını taşıyordu.

İnşaatına 2008 yılında başlanan ve 128 kat olarak planlanan bu devasa kule, ekonomik krizlerin ve yanlış stratejilerin kurbanı olarak ıssızlığa terk edilmişti.

FİNANSAL ÇÖKÜŞÜN ORTASINDA KALDI

Goldin Group tarafından tamamen öz kaynaklarla finanse edilmeye çalışılan proje, 2008 küresel mali krizinin darbesiyle daha yolun başında durma noktasına geldi. 2011 yılında çalışmalar yeniden hız kazansa da 2015 yılındaki borsa çöküşü şirket için sonun başlangıcı oldu.

KURYELERİN BİLE ADRESİNİ UNUTTUĞU YER OLMUŞTU

597 metrelik zirve yüksekliğine ulaşıldığı gün kutlamalar yapılsa da hemen ardından tüm faaliyetler süresiz olarak durduruldu. Oddıtycentral'ın haberine göre, Hükümet desteğinden yoksun kalan geliştirici firma, hisse senetlerindeki erimeyi durduramayınca kule bir "hayalet gökdelene" dönüşmüştü.

BURJ KHALİFA İLE YARIŞACAKTI

Tasarımıyla dikkat çeken kule, en yüksek yaşanabilir kat kriterine göre değerlendirildiğinde Dubai'deki Burj Khalifa'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alacaktı. İçerisinde devasa bir otel, ticari alanlar ve mekanik hizmet katları bulunması planlanan yapı, Tianjin gibi ikincil bir şehirde inşa edilmeye çalışıldığı için hedef kitlesine de hiçbir zaman ulaşamadı.

EKONOMİK KRİZ 128 KATLI GÖKDELENİ YUTTU

Uzmanlar bu projeyi devasa bir bütçenin yanlış lokasyona yatırılması olarak nitelendirirken, 2018 yılı itibarıyla binanın tamamlanma umutları tamamen söndü.

DEVASA GÖKDELEN İÇİN YASAK KARARI ÇIKTI

Goldin Finance 117 projesinin başarısızlığı sadece bir şirketin iflasıyla kalmadı, Çin hükümetinin inşaat politikalarını da kökten değiştirdi. Bu fiyaskoyu bir ders olarak kabul eden yetkililer, 2020 yılında ülke genelindeki gökdelenlerin ölçeğini ve sayısını sınırlayan bir kararname yayımladı.

Gökyüzüne uzanan bu 600 metrelik beton yığını, kontrolsüz büyümenin ve plansız mimarinin en somut kanıtı olarak şehir siluetinde tek başına durmaya devam ediyordu.

VİNÇLER TEKRAR ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Dünyanın en yüksek tamamlanmamış yapısı olarak literatüre geçen Goldin Finance 117 projesinde yıllar süren sessizlik bozuldu. South China Morning Post tarafından paylaşılan bilgilere göre bir dönem iflas ve borsa çöküşü nedeniyle kaderine terk edilen devasa kulede inşaat çalışmaları yeniden hız kazandı.

Borç yapılandırma süreçlerinin tamamlanması ve devlet destekli yatırımcıların devreye girmesiyle birlikte gökyüzüne uzanan bu beton devinde yeni bir dönem başladı.

ELMAS TACIN YERLEŞTİRİLMESİNE BAŞLANDI

Projenin en dikkat çekici mimari unsurlarından biri olan ve binanın simgesi haline gelen elmas şeklindeki tacın yerleştirilme işlemlerine başlandığı bildirildi. 2015 yılında yaşanan finansal krizler nedeniyle vinçlerin durduğu projede bu gelişme inşaatın tamamlanmasına yönelik en somut adım olarak nitelendiriliyor.

10 yıla yakın süredir atıl durumda bekleyen kuledeki bu hareketlilik bölge sakinleri ve gayrimenkul piyasası tarafından yakından takip ediliyor.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BEŞİNCİ YAPISI OLACAK

Tianjin liman kentinin siluetini değiştirecek olan gökdelen tamamlandığında 596 metrelik yüksekliğe ulaşacak. Bu devasa yükseklik Goldin Finance 117 projesini dünyanın en yüksek beşinci veya altıncı binası konumuna taşıyacak.

2009 yılında temeli atılan ancak uzun süredir "hayalet bina" olarak anılan yapı Çin'in sarsılan gayrimenkul piyasasına olan güveni yeniden tesis etme çabalarının sembolü haline geldi.

Çin hükümetinin piyasa istikrarını sağlama hamlelerinin merkezinde yer alan projenin nihai olarak 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.