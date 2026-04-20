İki Çinli robotik şirketi, insansı robotlarının artık saniyede 10 metreye varan hızlara ulaşabildiğini duyurdu. Bu rakam, Usain Bolt'un 2009'daki tarihi 100 metre rekorunda sergilediği ortalama hıza denk geliyor.

BOLT'UN ORTALAMA HIZINA EŞİT

Unitree Robotics, H1 modelinin 100 metre pistte saniyede 10,1 metreye ulaştığını gösteren test görüntüleri yayımladı. Jamaikalı sprinter Bolt, 2009'daki efsanevi performansında anlık olarak saniyede 12,42 metreye çıkmış; ancak 100 metredeki ortalama hızı 10,44 metre olmuştu.

H1'in bu ortalamayı yakalayabilmesi, insansı robotların ikili hareketlilik alanındaki en önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendiriliyor. Şirket, test sırasında "küçük ölçüm hataları" yaşanmış olabileceğini kabul ederken videoyu "Sıradan bir vücutla dünya şampiyonu hızında koşmak" notuyla paylaştı.

Birkaç yıl önce en hızlı insansı robot olarak öne çıkan Star1, saatte yaklaşık 13 kilometre hızla koşabiliyordu. H1 ise bu değeri saatte 35 kilometreye taşıdı.

ROBOT BOLT İNSAN BOLT'A KARŞI

Unitree'nin tek rakibi yok. Bir diğer Çinli şirket MirrorMe de saniyede 10 metreye ulaşabilen kendi insansı robotunu tanıttı. Şirket robota Bolt adını verdi; doğrudan bir gönderme. Her iki robot da aynı hız eşiğine ulaşırken sektördeki rekabetin giderek kızıştığını ortaya koyuyor.