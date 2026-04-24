Çinli bilim insanları Ay'da iki yeni mineral keşfetti

Çinli bilim insanları, "Çang'ı-5" keşif aracının Ay'dan Dünya'ya getirdiği numuneler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, daha önce literatürde yer almayan iki yeni mineral türü keşfettiklerini duyurdu.

YENİ MİNERALLERE İSİM VERİLDİ

Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde kamuoyuna açıklanan keşfe göre, Ay yüzeyinden toplanan kaya ve toprak örneklerinde tespit edilen fosfat grubu minerallere "magneziyoçangızit-(Y)" ve "çangızit-(Ce)" isimleri verildi. Nadir toprak fosfatı kategorisinde yer alan bu bulgular, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından resmi olarak onaylandı.

AY'DAKİ MİNERAL ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Bu keşifle birlikte Çin, Ay numunelerinde tespit ettiği mineral sayısını üçe çıkardı. Ülke, Eylül 2022'de yine kendi topladığı numunelerde "çangızit-(Y)" adlı minerali keşfetmişti. Yeni bulgularla birlikte, tarih boyunca Ay'da keşfedilen toplam mineral sayısı 8'e ulaştı.

Savaş kriptoyu eritiyor, piyasa kan ağlıyor

ÇANG'I-5 GÖREVİNİN BAŞARISI

Kasım 2020'de Ay'a gönderilen ve Aralık 2020'de yaklaşık 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Dünya'ya dönen Çang'ı-5 keşif aracı, Çin'in uzay araştırmalarındaki en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Daha önce ABD ve Rusya'nın Ay'dan örnek toplama ve mineral keşfi çalışmalarına öncülük ettiği bu alanda, Çin yeni keşiflerle bilimsel literatüre önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. (AA)