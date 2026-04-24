Çinli bilim insanları Ay'da iki yeni mineral keşfetti

Çinli bilim insanları, Çang'ı-5 göreviyle Ay'dan getirilen numunelerde iki yeni mineral keşfetti. Minerallere "magneziyoçangızit-(Y)" ve "çangızit-(Ce)" isimleri verildi.

Çinli bilim insanları, "Çang'ı-5" keşif aracının Ay'dan Dünya'ya getirdiği numuneler üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, daha önce literatürde yer almayan iki yeni mineral türü keşfettiklerini duyurdu.

YENİ MİNERALLERE İSİM VERİLDİ

Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde kamuoyuna açıklanan keşfe göre, Ay yüzeyinden toplanan kaya ve toprak örneklerinde tespit edilen fosfat grubu minerallere "magneziyoçangızit-(Y)" ve "çangızit-(Ce)" isimleri verildi. Nadir toprak fosfatı kategorisinde yer alan bu bulgular, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından resmi olarak onaylandı.

AY'DAKİ MİNERAL ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Bu keşifle birlikte Çin, Ay numunelerinde tespit ettiği mineral sayısını üçe çıkardı. Ülke, Eylül 2022'de yine kendi topladığı numunelerde "çangızit-(Y)" adlı minerali keşfetmişti. Yeni bulgularla birlikte, tarih boyunca Ay'da keşfedilen toplam mineral sayısı 8'e ulaştı.

ÇANG'I-5 GÖREVİNİN BAŞARISI

Kasım 2020'de Ay'a gönderilen ve Aralık 2020'de yaklaşık 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Dünya'ya dönen Çang'ı-5 keşif aracı, Çin'in uzay araştırmalarındaki en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Daha önce ABD ve Rusya'nın Ay'dan örnek toplama ve mineral keşfi çalışmalarına öncülük ettiği bu alanda, Çin yeni keşiflerle bilimsel literatüre önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. (AA)

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Dünya
Somali'den İsrail'e açık tehdit! "Babülmendep'i kapatırız"
Somali'den İsrail'e açık tehdit! "Babülmendep'i kapatırız"
Yüzleri dövme ile kaplı! El Salvador'u kana bulayan çete hakim karşısına böyle çıktı
Yüzleri dövme ile kaplı! El Salvador'u kana bulayan çete hakim karşısına böyle çıktı