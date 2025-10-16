Canlı yayındaki hakarete sessiz kalmadı: Meloni'den sert tepki

İtalyan Genel Emek Sendikası (CGIL) Genel Sekreteri Maurizio Landini, geçtiğimiz günlerde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkisi nedeniyle eleştirmişti.

İtalyan Diretta La 7 televizyonuna konuk olan Landini, Meloni için "O Trump'ın fahişesi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Sigarayı bırak" tavsiyesinin ardından Meloni İtalyan basınına konuştu

MELONİ'DEN KENDİSİNE EDİLEN HAKARETE TEPKİ

Gelen tepkilerin ardından Landini, kullandığı ifadenin cinsiyetçi bir sözcük olmadığını öne sürmüştü.

Landini'nin ifadesine İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal meyda hesabından tepki gösterdi.

Söz konusu ifadenin ne anlama geldiği herkesin bildiğini belirten Meloni, yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, giderek artan bir kızgınlığın gölgesinde kalarak (ki bunu anlıyorum) televizyonda bana "fahişe" diyor. Bu kelimeye atfedilen en yaygın anlamın herkesçe bilindiğini düşünüyorum, ancak bilmeyenler için internette kısa bir arama yaparak bulduğum ilk tanımı yayınlayacağım.

Ve soldan bir başka muhteşem görüntü daha: On yıllardır bize kadınlara saygı konusunda ders veren, ama sonra bir kadını eleştirmek için, gerekçe yetersizliğinden, ona fahişe diyen görüntü."