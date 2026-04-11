Bu çiçeğin nektarı zift gibi kara akıyor

Japonya'nın güney ormanlarında yetişen Jasminanthes mucronata bitkisinin simsiyah nektarı, bilim insanlarını şaşırttı. Tokyo Üniversitesi'nden Soma Chiyoda liderliğindeki ekip, bu bitkiyi ağırlıklı olarak şahinsineklerin tozlaştırdığını ortaya koydu. Renkli nektara sahip bir çiçeğin gece böcekleri tarafından tozlaştırıldığına dair ilk net kanıt bu çalışmadan geldi.

Japonya'nın güney ormanlarında yetişen Jasminanthes mucronata bitkisi, beyaz taçyaprakları ve çiçeğinin derinliklerinde biriken simsiyah nektarıyla bilim insanlarının dikkatini çekti.

Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacı Soma Chiyoda liderliğindeki ekip, altı farklı ormanlık bölgesinde yürüttüğü gözlemler sonucunda bu bitkiyi ağırlıklı olarak şahinsineklerin, yani iri gece kelebekleri olarak bilinen bir türün tozlaştırdığını ortaya koydu. Bilimsel kayıtlarda renkli nektara sahip bir çiçeğin gece böcekleri tarafından tozlaştırıldığına dair ilk net kanıt bu çalışmadan geldi.

KARANLIKTA ÇALIŞAN BİR SİSTEM

Çiçekler güneş battıktan sonra açılıyor ve siyah nektarını ortaya döküyor. Tozlaşma işleminin gece nasıl gerçekleştiğini anlamak için yola çıkan araştırmacılar başlangıçta çiçekten beslenen şahinsinekleri elle yakalamaya çalıştı, ancak böcekler karanlıkta kolayca sıyrılıp kaçtı.

Görenleri hayrete düşüren mavi incirin sırrı ne?Görenleri hayrete düşüren mavi incirin sırrı ne?

Işık tuzağı kurulduktan sonra yakalanan ilk şahinsinekler yakalanınca, güvelerin nasıl beslendiği ve çiçeğin üremesine nasıl yardımcı oldukları ortaya çıktı. Uzun emme borusunun, yani hortumun ucunda polinaria adı verilen sıkıştırılmış polen paketleri bulunuyordu.

Ardından gelen örneklerle birlikte beş farklı türden 16 şahinsinekte aynı kanıta ulaşıldı. Bazı böceklerin polenlerinin bir kısmını bırakmış olması, daha önceki çiçeklere tozlaştırma yaptıklarına işaret ediyordu.

SİYAH GECELERİ DE GÖRÜNÜR MÜ?

Araştırmanın en dikkat çekici sorularından biri, siyah nektarın gece ortaya çıkan böcekler tarafından nasıl fark edilebildiği. Laboratuvar çalışmaları, şahinsineklerin insanların göremeyeceği kadar loş ışıkta bile üç renk kanalını aktif tutabildiğini gösteriyor.

Bu sayede beyaz taçyapraklar üzerinde beliren siyah nektarın, alacakaranlıkta bile görünür kontrast yaratabileceği öne sürülüyor. Bu hipotez henüz bu tür için doğrulanmış değil; ancak siyah nektarın evrimsel anlamını açıklamaya aday en güçlü çerçeve şimdilik bu.

TEK ZİYARETÇİ DEĞİLLER

Küçük bir kuş olan Japon beyazgöz, (Zosterops japonicus) beslemek için çiçekleri defalarca ziyaret etti, ancak bu türün polen taşıdığı doğrulanamadı.

Bir adet zıpzıp kelebeğinin ise üzerinde tam bir polen paketi taşıdığı görüldü; bu durum bitkinin üremek için tek bir türün polen taşımasına bağımlı olmadığını gösteriyor.

NADİR BİR RENK, BÜYÜK BİR SORU

Renkli nektara sahip çiçek türü doğada yalnızca 67 olarak kayıtlı ve bu özelliğin en az 15 kez bağımsız olarak evrimleştiği düşünülüyor.

Bilinen örneklerden bazıları şu şekilde:

  • Nesocodon mauritianus: Kırmızı nektar

  • Melianthus comosus: Siyah nektar

  • Daubenya zeyheri: Mavi nektar

  • Jaltomata herrerae: Kırmızı nektar

Sol üst: Jaltomata herrerae
Sağ üst: Melianthus comosus
Sol alt: Nesocodon mauritianus
Sağ alt: Daubenya zeyheri

Bilinen örneklerin büyük çoğunluğu, gündüz aktif olan kuş, kertenkele veya benzeri hayvanlarla ilişkilendirilmişti. Bu çalışma, renkli nektarın gece sistemlerinde de işlev görebildiğini kanıtlayarak renkli nektarlar hakkında bildiklerimizi öteye taşıyor.

Siyah rengin bu bitkide tam olarak ne işe yaradığı henüz yanıtsız. Araştırmacı Chiyoda, "Gelecekte J. mucronata'yı gece boyunca renkli nektarın adaptif rolünü keşfetmek için model bir tür olarak kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı