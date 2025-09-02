BM Güvenlik Konseyi’nin eylül ayı dönem başkanlığı Güney Kore'ye geçti

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin eylül ayı dönem başkanlığını devralan Güney Kore Maslahatgüzarı Sangjin Kim, BM binasında basın toplantısı düzenledi. Sangjin, ülkesinin başkanlığı döneminde Güvenlik Konseyi’nde izleyecekleri programla ilgili bilgi verdi.

Güney Kore Maslahatgüzarı Sangjin Kim, toplantıda kendisine yöneltilen Filistin’de iki devletli çözüm planına ilişkin soruya, “Bu çözümü destekliyoruz ve bunun uluslararası toplum, Güvenlik Konseyi ve BM üyelerinin izleyeceği tek uygulanabilir yol olduğuna inanıyoruz” yanıtını verdi.

Birçok Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını ilan etmeye başladıklarının farkında olduklarını vurgulayan Sangjin, bu durumu değerlendirmeye aldıklarını kaydetti.

Sangjin Kim, Güney Kore'nin ‘iletişimi kolaylaştırmak, Konseyin etkinliğini artırmak ve Konseyde proaktif, katılımcı ve sonuç odaklı yaklaşım sağlamak için çaba göstereceğini’ söyleyerek, 24 Eylül’de uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında yapay zekanın rolü konusunda üst düzey katılımlı etkinlik yapacaklarını aktardı.

Kim, bu ayki Güvenlik Konseyi programında ayrıca Yemen, İsraillilerin yasa dışı yerleşimleri, Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi konularla ilgili oturumların da yer alacağını da ifade etti.