BM: Gazze'de her temel unsuruna ihtiyaç var

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail ordusunun işgali genişletme planıyla ağır saldırılar yürüttüğü Gazze’de, barınma, gıda, su ve tıbbi bakım gibi temel ihtiyaçların kritik seviyede olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’de sivillerin “hayatta kalmanın her temel unsuruna” yüksek düzeyde ihtiyaç duyduğunu belirtti. BM Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Gazze’nin kuzeyinden güneye sığınan ailelerin yiyecek, su ve barınaksız saatlerce yürümek zorunda kaldığını aktardı.

Dujarric, yardımların engellendiğine ve dün gönderilen konvoydaki, en az 2 bin 700 ağır beslenme yetersizliği yaşayan çocuk için hazırlanan malzemelerin çalındığına dikkat çekti. İsrail’in kara saldırılarının daha fazla yerinden edilme yarattığını söyleyen sözcü, insani yardımların tüm sınır kapılarından geçmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 65 bini geçtiği, 166 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’nin tamamını işgal edeceklerini açıkladı.

