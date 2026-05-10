Bilanço dehşet verici: 2 ayda 409 çocuk kızamık nedeniyle hayatını kaybetti

Bangladeş'te 15 Mart'tan bu yana kızamık nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının 409'a yükseldiği açıklandı.

Bangladeş'te kızamığa bağlı çocuk ölümleri günden güne artıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; bir gün içinde kızamık olduğu doğrulanan veya hastalık belirtileri gösteren 11 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre bunlardan 4'ünün kızamık olduğunun doğrulandığı, 7'sinin ise şüpheli vaka olduğu kaydedildi.

BİLANÇO DEHŞET VEREN SEVİYELERE YÜKSELDİ

Ayrıca 15 Mart'tan bu yana kızamıktan veya kızamık benzeri belirtilerden hayatını kaybeden çocukların sayısı 409'a ulaştı.

Bangladeş'te hükümet, 7 Nisan'da kızamık şüphesiyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından acil aşılama kampanyası başlatılmasına karar vermişti.

Pnömoni ve ensefalopatiye yol açabilen kızamık, dünya genelinde aşıyla önlenebilir ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

