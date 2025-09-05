Letonya yakın zamanda Danimarka’da da gündem olan konu hakkında Kopenhag hükümeti ilk takip eden ülke oldu.

Savunma Bakanı Andris Spruds, partisinin, gelecek yıl 2028'den itibaren hem erkeklerin hem de kadınların askerlik yapmasını zorunlu kılan bir öneri sunacağını söyledi. Bakan, bu değişime hazırlık amacıyla Ulusal Silahlı Kuvvetlerde kadınlara özel ekipmanların halihazırda kullanılmaya başlandığını belirtti.

ZORUNLU ASKERLİK GERİ GETİRİLDİ

Şu anda, 2006 yılında askere alma uygulamasını kaldırdıktan sonra 2023 yılında yeniden getirilen zorunlu askerlik hizmeti kapsamında sadece erkekler askere alınmaktadır.

HEDEF 31 BİN ASKER

Letonya'nın, 2021 yılında yaklaşık 15.000 olan asker sayısını 2028 yılına kadar iki katından fazla artırarak 31.000'e çıkarmayı planladığı bildirilmektedir.

Bu plan kabul edilirse, Letonya, mart ayında 2026'dan itibaren kadınları askere almaya başlayacağını açıklayan Danimarka'nın izinden gidecek. O dönem Kopenhag, bu adımın silahlı kuvvetlerinde “cinsiyet eşitliğini” sağlayacağını ve NATO taahhütlerini yerine getirmeye yardımcı olacağını söylemişti.

RUSYA SALDIRGANLIK İDDİALARINI REDDEDİYOR

2022'de Ukrayna çatışmasının tırmanmasından bu yana, Batılı yetkililer Rusya'nın bir sonraki hedefinin AB ülkeleri olabileceğini iddia ediyor.

Bu yılın başlarında Brüksel, bu kapsamda bir askeri genişleme kampanyası başlattı, Avrupa NATO üyeleri ise “Rusya tehdidi” gerekçesiyle silahlı kuvvetlerin harcamalarını GSYİH'nin %5'ine çıkarmayı kabul etti.

Kremlin, Batı ülkelerine yönelik düşmanca niyet iddialarını sürekli olarak “saçma” ve korku yaymak olarak nitelendirerek reddediyor ve Batı'nın “pervasız militarizasyonunu” kınıyor.

