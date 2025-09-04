Azerbaycan'ın yolcu uçağını düşürmüştü: Rusya'dan tazminat açıklaması

Azerbaycan'ın yolcu uçağını düşürmüştü: Rusya'dan tazminat açıklaması
Yayınlanma:
Rusta Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili sigorta tazminatı ödendiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollar’ına (AZAL) ait uçakla ilgili sigorta ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın ‘AlfaStrakhovanie’ sigorta şirketinin, AZAL'a uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble ödeme yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, kazada yaralanan veya hayatını kaybeden yolcuların büyük kısmı için tazminatların ödendiği, 62 yolcudan 46'sına ilişkin taleplerin tamamen karşılandığı belirtildi. Buna göre, 15 Rus vatandaşından 7'si, 38 Azerbaycan vatandaşından 35'i, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamı ve Kazakistan uyruklu 1 yolcu için ödemelerin gerçekleştirildiği aktarıldı. Diğer yolculara ilişkin süreçlerin de sürdüğü ifade edildi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait ‘Embraer 190’ tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi kurtuldu.

