Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası! Putin'in telefonu mu engelledi?

İddiaya göre Azerbaycan'da darbe girişimi Putin'in telefonu ile engellendi. Azerbaycan haber ajansı APA'ya göre darbeyi başkanlık ofisi şefi Ramiz Mekhtiyev planlıyordu. Rusya merkezli Novaya Gazeta'nın haberine göre darbe girişimi, 9 Ekim tarihinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Rusya-Orta Asya zirvesi sırasında Aliyev ile yapılan görüşmede de gündeme geldi.

İDDİA: MEKHTİYEV RUSYA'DAN DESTEK İSTEDİ

Euronews'te yer alan iddialara göre Mekhtiyev, Moskova ile Bakü arasındaki gerilimi fırsat bilerek eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını bildirdi ve Rusya’nın desteğini talep etti. Mekhtiyev'in planında yönetimin ele geçirilmesinden sonra bir geçiş dönemi olacak ve geçici komitenin başında da kendisi olacaktı.

MEKHTİYEV TUTUKLANDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ancak Putin bu gelişmeyi Aliyev'e bildirdi. Birkaç gün içinde de Mekhtiyev tutuklandı ve iktidarı ele geçirme komplo ve vatana ihanet suçlamalarıyla yargılanmak üzere soruşturma başlatıldı.

İddialara göre, aralık ayında Rus füzelerinin isabet etmesi sonucu düşen ve 29 yolcunun hayatını kaybettiği Azerbaycan yolcu uçağının ardından Aliyev ve Putin arasında yaşanan gerginlik, Azerbaycan'da darbe girişiminde bulunmak isteyen üst düzey yetkililerin Rusya ile temas kurmasına neden oldu.