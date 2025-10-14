Avrupa'nın kalbi durdu! Emekçiler şalteri indirdi ne uçak kalkıyor ne tren gidiyor

Belçika'da hükûmetin kemer sıkma politikalarına karşı bir günlük genel grev yapıldı. Uçuşlar iptal edildi, toplu taşıma durdu, okullar kapandı, kamu hizmetleri aksadı. On binlerce kişi Brüksel'de yürüyüş yaptı. Sendikalar, emeklilik ve işsizlik yardımlarındaki kesintilere “Hakkımıza dokunmayın” diyerek tepki gösterdi.

Belçika'da kamu ve özel sektör çalışanları, hükûmetin sosyal harcamalarda planladığı kesintilere karşı bir günlük greve gitti. Grev, sendikaların çağrısıyla işsizlik maaşları, emeklilik koşulları ve sağlık yardımlarında yapılmak istenen değişikliklere tepki olarak düzenlendi.

Grev nedeniyle ülke genelinde kamu hizmetleri ve toplu ulaşım büyük ölçüde aksadı. Brüksel ve Charleroi havalimanlarında gidiş yönlü tüm uçuşlar iptal edildi. Charleroi’de geliş uçuşları da durduruldu. Brüksel Havalimanı’nda ise sadece sınırlı sayıda iniş yapılabildi.

TOPLU TAŞIMA DURMA NOKTASINDA

Başkent Brüksel’in metro, tramvay ve otobüs hatlarının büyük bölümü grev nedeniyle işlemedi. Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma hizmetleri de çalışanların iş bırakmasıyla sekteye uğradı.

Öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği grev nedeniyle bazı okullarda eğitim yapılamadı. Belediyelerde çöp toplama, kreş ve çeşitli idari işlemler durma noktasına geldi. Sağlık ve posta hizmetleri de grevden ciddi biçimde etkilendi.

Sendikalar, hükûmetin sosyal hakları hedef alan kemer sıkma politikalarına sert tepki gösteriyor. Hükûmetin gündeminde emeklilik yaşının yükseltilmesi, memur maaş hesaplama sisteminde değişiklik, işsizlik yardımı süresinin kısaltılması ve uzun süreli hastalık desteğinin sınırlandırılması gibi adımlar bulunuyor.

ON BİNLER EYLEME ÇIKTI

Grevle eş zamanlı olarak Brüksel’de on binlerce kişi sokağa çıktı. Kuzey Tren İstasyonu’nda toplanan kalabalık, Midi İstasyonu’na kadar yürüdü. Göstericiler, sendikaların renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi kıyafetler giydi. “Hükümeti durdurun”, “Savaşa para var, emekliliğe yok” ve “Hakkımıza dokunmayın” yazılı pankartlar taşındı.

Yürüyüş nedeniyle başkentte birçok cadde trafiğe kapatıldı, şehir genelinde yoğun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

