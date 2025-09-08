Avrupalı liderler bir kez daha Beyaz Saray'a gidiyor

Trump, hangi liderlerin geleceğini belirtmeden, “Bazı Avrupa liderleri pazartesi veya salı günü tek tek ülkemize gelecek” dedi.

Ayrıca, önümüzdeki birkaç gün içinde Putin ile konuşacağını da söyledi.

TRUMP YİNE TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yönelik en ağır hava bombardımanının ardından Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulundu.

Trump, pazar günü Rusya tarafından Ukrayna’ya hükümet binasının da hedefler arasında bulunduğu, savaşın en büyük saldırısını gerçekleştirmesinin ardından Moskova’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi tehdidinde bulundu.

RUSYA'YA KARŞI DAHA SERT ÖNLEM ÇAĞRISI

Ukrayna'nın en az 810 insansız hava aracı ve 13 füze kullanıldığını söylediği saldırı, Batı'nın Başkan Vladimir Putin'e karşı daha sert önlemler alması yönündeki çağrıları artırdı.

Bombardımanın ardından gazetecilere konuşan ABD başkanı, “durumdan memnun olmadığını” söyledi.

Trump daha önce Rusya'ya karşı daha sert önlemler alacağı tehdidinde bulunmuştu, ancak Putin’in bu tehditleri görmezden gelmesine karşın herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Pazar günü Moskova'yı cezalandırmanın “ikinci aşamasına” geçmeye hazır olup olmadığı sorulan Trump, “Evet, hazırım” yanıtını verdi, ancak ayrıntılara girmedi.

'UKRAYNA ORDUSU VE RUSYA EKONOMİSİ YARIŞIYOR'

Bu tehdit, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Washington'un ekonomik baskıyı artırmaya hazır olduğunu, ancak Avrupa'nın daha güçlü desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten açıklamalarının ardından geldi.

NBC'ye verdiği röportajda Bessent, AB ülkeleri Rus petrolü satın alan ülkelere yönelik yaptırımları ve ikincil gümrük vergilerini artırırsa “Rusya ekonomisinin tamamen çökeceğini ve bunun da Başkan Putin'i masaya oturtacağını” söyledi.

Bessent, “Şu anda Ukrayna ordusunun ne kadar dayanabileceği ile Rusya ekonomisinin ne kadar dayanabileceği arasında bir yarış içindeyiz” diye ekledi.

HİNDİSTAN YAPTIRIMI

Şimdiye kadar Washington'un en agresif önlemi, Hindistan'ın Rus petrolü satın almaya devam etmesine yanıt olarak geçen ay uygulanan, Hindistan'dan yapılan ithalata %50 gümrük vergisi getirilmesi oldu. Trump, bu tür ikincil yaptırımları diğer ülkelere de genişletme fikrini ortaya attı, ancak henüz bunu hayata geçirmedi.

