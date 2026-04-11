Artemis II dünyaya döndü: Rekor kıran görev başarıyla tamamlandı

NASA’nın 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay’a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı Orion, 10 günlük Artemis II görevini başarıyla tamamlayarak Dünya’ya döndü. Kapsül, California açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Artemis II misyonu kapsamında Ay’a gönderilen Orion kapsülü, 10 günlük tarihi yolculuğun ardından sorunsuz şekilde Dünya’ya dönüş yaptı. Kapsül, ABD doğu yakası yerel saatiyle 20.07’de (Türkiye saatiyle 03.07’de) California eyaleti açıklarındaki Pasifik Okyanusu’na indi.

407 BİN KİLOMETRE İLE EN UZAK MESAFE REKORU

Orion kapsülü, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen’den oluşan mürettebatıyla, gezegenimizden şimdiye kadar katettiği en uzak mesafe rekorunu (yaklaşık 407 bin kilometre) kırdıktan sonra dakikası dakikasına öngörülen vakitte okyanus sularıyla buluştu.

10 GÜNDE 1 MİLYON 118 BİN KİLOMETRE

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetti. Saatte 30 kilometre hızla okyanusa iniş yapan kapsülün soğuması beklenirken, yardım ekipleri botlarla kapsüle yanaştı ve astronotlarla irtibat sağlandı.

AY'IN GÖRÜLMEMİŞ YÜZEYLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Toplam dört astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı. Artemis II astronotları, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti.

Uzayda tarihi eşik aşıldı! Artemis II mürettebatı Ay'ın çekim alanına girdiUzayda tarihi eşik aşıldı! Artemis II mürettebatı Ay'ın çekim alanına girdi

ARTEMIS III'E HAZIRLIK

NASA’nın Artemis II misyonu ekibi, Ay yüzeyine inmese de en yakın ve net Ay fotoğraflarını çekmeyi başardı. Bu görev, Ay'a inişin hedeflendiği Artemis III misyonuna hazırlık adımı olarak önemli bir misyon gerçekleştirdi. Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

Artemis II göreviyle Ay’ın uzak yüzü ilk kez insan gözleriyle görüntülendiArtemis II göreviyle Ay’ın uzak yüzü ilk kez insan gözleriyle görüntülendi

ASTRONOTLAR GEMİYE TAŞINACAK

İnişten sonraki iki saat içinde mürettebat, uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşınacak ve orada tıbbi incelemeye tabi tutulacak.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı