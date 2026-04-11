Artemis II dünyaya döndü: Rekor kıran görev başarıyla tamamlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Artemis II misyonu kapsamında Ay’a gönderilen Orion kapsülü, 10 günlük tarihi yolculuğun ardından sorunsuz şekilde Dünya’ya dönüş yaptı. Kapsül, ABD doğu yakası yerel saatiyle 20.07’de (Türkiye saatiyle 03.07’de) California eyaleti açıklarındaki Pasifik Okyanusu’na indi.

407 BİN KİLOMETRE İLE EN UZAK MESAFE REKORU

Orion kapsülü, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen’den oluşan mürettebatıyla, gezegenimizden şimdiye kadar katettiği en uzak mesafe rekorunu (yaklaşık 407 bin kilometre) kırdıktan sonra dakikası dakikasına öngörülen vakitte okyanus sularıyla buluştu.

10 GÜNDE 1 MİLYON 118 BİN KİLOMETRE

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetti. Saatte 30 kilometre hızla okyanusa iniş yapan kapsülün soğuması beklenirken, yardım ekipleri botlarla kapsüle yanaştı ve astronotlarla irtibat sağlandı.

AY'IN GÖRÜLMEMİŞ YÜZEYLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Toplam dört astronottan oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test etti, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüledi ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştırdı. Artemis II astronotları, Ay'ın daha önce insan gözüyle görülmemiş kısımlarını ilk defa gören ve görüntüleyen ilk ekip olarak tarihe geçti.

ARTEMIS III'E HAZIRLIK

NASA’nın Artemis II misyonu ekibi, Ay yüzeyine inmese de en yakın ve net Ay fotoğraflarını çekmeyi başardı. Bu görev, Ay'a inişin hedeflendiği Artemis III misyonuna hazırlık adımı olarak önemli bir misyon gerçekleştirdi. Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

ASTRONOTLAR GEMİYE TAŞINACAK

İnişten sonraki iki saat içinde mürettebat, uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşınacak ve orada tıbbi incelemeye tabi tutulacak.

(AA)