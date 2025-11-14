Amonyak sızdıran tanker kenti felç etti! Yüzlerce kişi tahliye edildi

Olay, Oklahoma City'nin yaklaşık 115 kilometre batısındaki 12 bin nüfuslu Weatherford kentinde meydana geldi. Geceyi geçirmek için bir otelin otoparkına park eden tarım gübresi (susuz amonyak) yüklü tankerden sızıntı başladı. Kısa sürede otelin koridorlarını ve çevreyi kaplayan keskin ve boğucu koku, büyük paniğe neden oldu.

"KOKU YÜZÜME YUMRUK GİBİ ÇARPTI"

Otelde kalan bir petrol işçisi olan Michael Johnson, dehşet anlarını anlattı. Önce hafif bir patlama sesi duyduğunu, ardından odaya dolan kokuyu fark ettiğini söyleyen Johnson, "Dışarı çıktığımızda her yerin bir amonyak bulutuyla kaplı olduğunu gördük. Koku o kadar keskindi ki adeta yüzüme bir yumruk gibi çarptı, nefesimi kesti" dedi.

Johnson, kaçmaya çalışırken bayılan bir arkadaşının polis tarafından son anda kurtarıldığını belirterek, "Dudakları mosmor olmuş ve donmuştu. Gözleri kan çanağıydı. Bir an etrafımızın tamamen dumanla çevrili olduğunu görüp 'Burada öleceğiz' diye düşündüm" diye konuştu.

ONLARCA KİŞİ HASTANELİK OLDU

Polis, 34 kişinin yerel hastanelerde, 11 kişinin ise çevre şehirlerdeki hastanelerde tedavi altına alındığını, bazı kurbanların durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Sızıntıya müdahale eden 5 polis memurunun da solunum yollarında kimyasal yanıklar oluştu.

Gece yarısı gaz maskeli itfaiyeciler kapı kapı dolaşarak halkı uyandırdı. 600'e yakın kişi kurulan geçici sığınaklara yerleştirilirken, bölgedeki huzurevleri boşaltıldı ve okullar tatil edildi.

SIZINTININ NEDENİ MEKANİK ARIZA

Yetkililer, 11 ton amonyak taşıyan tankerdeki sızıntının bir vanadaki mekanik arızadan kaynaklandığını belirtti. Temizlik çalışmalarının birkaç gün sürebileceği açıklanırken, Çevre Koruma Ajansı (EPA) yapılan son ölçümlerde yerleşim yerlerinde tehlikeli seviyede gaza rastlanmadığını duyurdu.

Olay, bir ailenin yaşadığı dramı da gözler önüne serdi. Trisha Doucet, sızıntının, ömrünün son döneminde olan ve yatağa bağımlı 89 yaşındaki büyükannesinin evine çok yakın olduğunu öğrenince polisi aradı. Ambulansla tahliye edilen yaşlı kadın, "Ama burası benim evim" diyerek evini terk etmek istemedi. Eski bir sağlık görevlisi olan torunu, büyükannesine, "Biliyorum bu senin evin ama gerçekten gitmek zorundasın. En zor kısmı da bu" diyerek onu ikna ettiğini anlattı.

