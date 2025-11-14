Amonyak sızdıran tanker kenti felç etti! Yüzlerce kişi tahliye edildi

Amonyak sızdıran tanker kenti felç etti! Yüzlerce kişi tahliye edildi
Yayınlanma:
ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir otelin otoparkında duran tankerden sızan amonyak gazı, küçük bir kenti gece yarısı kabusuna uyandırdı. Zehirli gaz nedeniyle onlarca kişi hastanelik olurken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Olay, Oklahoma City'nin yaklaşık 115 kilometre batısındaki 12 bin nüfuslu Weatherford kentinde meydana geldi. Geceyi geçirmek için bir otelin otoparkına park eden tarım gübresi (susuz amonyak) yüklü tankerden sızıntı başladı. Kısa sürede otelin koridorlarını ve çevreyi kaplayan keskin ve boğucu koku, büyük paniğe neden oldu.

"KOKU YÜZÜME YUMRUK GİBİ ÇARPTI"

Otelde kalan bir petrol işçisi olan Michael Johnson, dehşet anlarını anlattı. Önce hafif bir patlama sesi duyduğunu, ardından odaya dolan kokuyu fark ettiğini söyleyen Johnson, "Dışarı çıktığımızda her yerin bir amonyak bulutuyla kaplı olduğunu gördük. Koku o kadar keskindi ki adeta yüzüme bir yumruk gibi çarptı, nefesimi kesti" dedi.

httpsdo0bihdskp9dy-cloudfront-ne.jpg

Johnson, kaçmaya çalışırken bayılan bir arkadaşının polis tarafından son anda kurtarıldığını belirterek, "Dudakları mosmor olmuş ve donmuştu. Gözleri kan çanağıydı. Bir an etrafımızın tamamen dumanla çevrili olduğunu görüp 'Burada öleceğiz' diye düşündüm" diye konuştu.

ONLARCA KİŞİ HASTANELİK OLDU

Polis, 34 kişinin yerel hastanelerde, 11 kişinin ise çevre şehirlerdeki hastanelerde tedavi altına alındığını, bazı kurbanların durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Sızıntıya müdahale eden 5 polis memurunun da solunum yollarında kimyasal yanıklar oluştu.

Gece yarısı gaz maskeli itfaiyeciler kapı kapı dolaşarak halkı uyandırdı. 600'e yakın kişi kurulan geçici sığınaklara yerleştirilirken, bölgedeki huzurevleri boşaltıldı ve okullar tatil edildi.

4c19a56188751643ee924e109df2d2b0.jpg

SIZINTININ NEDENİ MEKANİK ARIZA

Yetkililer, 11 ton amonyak taşıyan tankerdeki sızıntının bir vanadaki mekanik arızadan kaynaklandığını belirtti. Temizlik çalışmalarının birkaç gün sürebileceği açıklanırken, Çevre Koruma Ajansı (EPA) yapılan son ölçümlerde yerleşim yerlerinde tehlikeli seviyede gaza rastlanmadığını duyurdu.

1763078248571-nn-rch-ammonia-spi.jpg

Olay, bir ailenin yaşadığı dramı da gözler önüne serdi. Trisha Doucet, sızıntının, ömrünün son döneminde olan ve yatağa bağımlı 89 yaşındaki büyükannesinin evine çok yakın olduğunu öğrenince polisi aradı. Ambulansla tahliye edilen yaşlı kadın, "Ama burası benim evim" diyerek evini terk etmek istemedi. Eski bir sağlık görevlisi olan torunu, büyükannesine, "Biliyorum bu senin evin ama gerçekten gitmek zorundasın. En zor kısmı da bu" diyerek onu ikna ettiğini anlattı.

Sızan amonyak nedeniyle 45 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Dünya
Titanik faciasından çıkan altın saat rekor değerle satışa çıkıyor
Titanik faciasından çıkan altın saat rekor değerle satışa çıkıyor
Batı Şeria’da çirkin saldırı: İsrailliler camiyi kundakladı
Batı Şeria’da çirkin saldırı: İsrailliler camiyi kundakladı