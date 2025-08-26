Almanya Filistin'i 'şimdilik' tanımadı!

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Filistin'in bağımsızlık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda buldu.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merz, mevcut koşulların bağımsız bir Filistin devletinin tanınması için yeterli olmadığını belirtti.

BM KURULUNDA DESTEK VERMEYECEK

Merz, Kanada ve Fransa gibi ülkelerin aksine, önümüzdeki ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu girişimi şimdilik desteklemeyeceklerini ifade etti.