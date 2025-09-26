Almanya, Danimarka sınırında İHA'lar tespit etti: "Olası bir sabotaj ihtimalini araştırıyoruz"

Almanya, Danimarka sınırında İHA'lar tespit etti: "Olası bir sabotaj ihtimalini araştırıyoruz"
Yayınlanma:
Almanya'nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinin İçişleri Bakanlığı, gece saatlerinde insansız hava araçlarının tespit edildiğini ve casusluk ve sabotaj ihtimalinin araştırıldığını duyurdu.

Danimarka'da bu hafta ülkenin çeşitli bölgelerinde hava trafiğinin birkaç kez durmasına neden olan drone saldırılarının ardından yetkililer yüksek alarma geçti .

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Schleswig-Holstein'a sınırı bulunan Danimarka, NATO müttefiklerine, saldırılardan ismini vermediği "devlet aktörlerinin" sorumlu olduğunu bildirdi.

405c4f66-c42b-4ebc-9b43-94421ec47eb8.jpg

Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Sabine Suetterlin-Waack, e-postayla gönderdiği açıklamada, yaşanan olayların eyaletini federal hükümet ve Alman silahlı kuvvetleriyle yakın temasa soktuğunu söyledi.

"Elbette biz Schleswig-Holstein'da bu olayda casusluk ve sabotaj şüphesini de araştırıyoruz ve bu alanda çok dikkatli olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

