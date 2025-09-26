Almanya, Danimarka sınırında İHA'lar tespit etti: "Olası bir sabotaj ihtimalini araştırıyoruz"

Danimarka'da bu hafta ülkenin çeşitli bölgelerinde hava trafiğinin birkaç kez durmasına neden olan drone saldırılarının ardından yetkililer yüksek alarma geçti .

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Schleswig-Holstein'a sınırı bulunan Danimarka, NATO müttefiklerine, saldırılardan ismini vermediği "devlet aktörlerinin" sorumlu olduğunu bildirdi.

Schleswig-Holstein İçişleri Bakanı Sabine Suetterlin-Waack, e-postayla gönderdiği açıklamada, yaşanan olayların eyaletini federal hükümet ve Alman silahlı kuvvetleriyle yakın temasa soktuğunu söyledi.

"Elbette biz Schleswig-Holstein'da bu olayda casusluk ve sabotaj şüphesini de araştırıyoruz ve bu alanda çok dikkatli olmaya devam ediyoruz" dedi.