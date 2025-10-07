Ahmed Şara ile Mazlum Abdi ve Tom Barracak bir araya geldi
Suriye'de yıllar süren iç savaşın ardından dün akşam saatlerinde Halep'te HTŞ ile PKK/YPG arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı.
Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
HTŞ yönetimindeki Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba yaşanan çatışmalar sonucunda YPG saldırılarının sonucu olarak en az 25 sivilin yaralandığını söyledi.
Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, YPG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.
ÇATIŞMALARIN ARDINDAN HTŞ VE YPG LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ
Çatışmaların ateşkes ile sonuçlanmasının ardından HTŞ ve SDG Liderleri bugün bir araya geldi. SDG Lideri Abdi başkanlığındaki Rojava yönetimi heyeti Şam’a ulaştı. Heyette, İlham Ahmed ve YPJ Komutanı Rohilat Efrin'in de yer aldığı aktarıldı.
TOM BARRACK'TA KATILACAK
Dün Mazlum Abdi ile görüşen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da toplantıya katılacağı belirtildi.