Ahmed Şara ile Mazlum Abdi ve Tom Barracak bir araya geldi

HTŞ Lideri Ahmed Şara ile SDG Lideri Mazlum Abdi, dün akşam saatlerinde çıkan ve 25 kişinin yaralanıp 1 kişinin de ölmesi ile sonuçlandıktan sonra ateşkese varılan çatışmaların ardından bugün Şam'da bir araya geldi.