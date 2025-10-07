Ahmed Şara ile Mazlum Abdi ve Tom Barracak bir araya geldi

Ahmed Şara ile Mazlum Abdi ve Tom Barracak bir araya geldi
Yayınlanma:
HTŞ Lideri Ahmed Şara ile SDG Lideri Mazlum Abdi, dün akşam saatlerinde çıkan ve 25 kişinin yaralanıp 1 kişinin de ölmesi ile sonuçlandıktan sonra ateşkese varılan çatışmaların ardından bugün Şam'da bir araya geldi.

Suriye'de yıllar süren iç savaşın ardından dün akşam saatlerinde Halep'te HTŞ ile PKK/YPG arasında Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktıHalep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

HTŞ yönetimindeki Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba yaşanan çatışmalar sonucunda YPG saldırılarının sonucu olarak en az 25 sivilin yaralandığını söyledi.

Halep'te PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

HTŞ ile YPG arasında ateşkesHTŞ ile YPG arasında ateşkes

Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariyye’ye konuşan bir yetkili, YPG ile yaşanan çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

ÇATIŞMALARIN ARDINDAN HTŞ VE YPG LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ

Çatışmaların ateşkes ile sonuçlanmasının ardından HTŞ ve SDG Liderleri bugün bir araya geldi. SDG Lideri Abdi başkanlığındaki Rojava yönetimi heyeti Şam’a ulaştı. Heyette, İlham Ahmed ve YPJ Komutanı Rohilat Efrin'in de yer aldığı aktarıldı.

Suriye'de ABD aracılığında Ahmed Şara-Mazlum Abdi görüşmesi – DW – 09.07.2025

TOM BARRACK'TA KATILACAK

Dün Mazlum Abdi ile görüşen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da toplantıya katılacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Dünya
Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Beklentiler neler?
Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Beklentiler neler?
Almanya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı! Kanlar içinde bulundu
Almanya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı! Kanlar içinde bulundu
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü
Erdoğan ve Putin telefonla görüştü