ABD’nin ele geçirdiği gemi yeni krizin fitilini ateşledi: Çin-İran hattında gizli sevkiyat iddiası

ABD’nin ele geçirdiği gemi yeni krizin fitilini ateşledi: Çin-İran hattında gizli sevkiyat iddiası
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den yola çıkan ve İran’a askeri içerikli sevkiyat taşıdığı iddia edilen bir geminin durdurulduğunu açıkladı. Açıklama Washington-Pekin hattında yeni bir gerilim ihtimalini gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in İran’a silah ya da askeri nitelikte ekipman gönderdiğine dair imalarda bulunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin Çin’den gelen bir gemiyi durdurduğunu ve gemideki yükün “şüpheli” olduğunu öne sürdü.

ABD merkezli Bloomberg’in aktardığına göre Trump, CNBC’ye verdiği röportajda, söz konusu gemide bulunan malzemelerin içeriğine ilişkin net bilgi vermekten kaçındı ancak sevkiyatın “hoş olmadığını” ifade etti. Trump, “Dün bir gemiyi yakaladık. Üzerinde bazı şeyler vardı ve bu pek hoş değildi. Belki de Çin’den bir hediyeydi, emin değilim” dedi.

Açıklamasında Çin Devlet Başkanı ile ilişkilerine de değinen Trump, “Başkan Şi ile bir anlaşmamız olduğunu düşünüyordum ama sorun değil. Savaş böyle bir şey” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Washington ile Pekin arasında yeni bir diplomatik gerilim yaşanabileceği yorumlarına yol açtı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray’dan resmi bir açıklama yapılmazken, Çin cephesinden iddialara hızlı yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD’nin durdurduğunu açıkladığı geminin uluslararası bir konteyner gemisi olduğunu belirterek, “Çin her türlü yanlış ilişkilendirme ve spekülasyonu reddeder” dedi.

ABD’deki Çin Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada, ülkenin askeri ürün ihracatını “dikkatli ve sorumlu” bir şekilde yürüttüğünü vurguladı. Açıklamada ayrıca çift kullanımlı ürünlerin ihracatının sıkı denetim altında tutulduğu ifade edildi.

Yaşanan gelişme, özellikle İran’a yönelik olası askeri destek iddiaları nedeniyle uluslararası kamuoyunda dikkatle izlenirken, ABD ile Çin arasındaki hassas dengelerin yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İran'dan ABD'ye yeşil ışık: Geri adım atarsa müzakereler yeniden başlar
İran'dan ABD'ye yeşil ışık: Geri adım atarsa müzakereler yeniden başlar
Hürmüz açıklarında silahlı saldırı! Devrim Muhafızları konteyner gemisini vurdu
Hürmüz açıklarında silahlı saldırı! Devrim Muhafızları konteyner gemisini vurdu
ABD, Irak'ın parasını kesti! "Milisler dağılmadan ödeme yok"
ABD, Irak’ın parasını kesti! "Milisler dağılmadan ödeme yok"