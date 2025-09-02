ABD'den yeni yaptırım: İran petrolü Irak menşeli olarak pazarlandı

ABD'den yeni yaptırım: İran petrolü Irak menşeli olarak pazarlandı
Yayınlanma:
ABD, İran petrolünü Irak menşeli olarak pazarlaması nedeniyle bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

ABD yönetimi, İran petrolünü Irak menşeli olarak pazarladığı söylediği bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran petrolü kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir nakliye ve gemi ağına, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), yaptırım uygulandığı belirtildi.

"IRAK PETROLÜNÜ İRAN PETROLÜYLE GİZLİCE KARIŞTIRARAK"

Açıklamada, yaptırım uygulanan ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Bunun yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı da açıklamada yer aldı.

"ÇABAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Irak'ın teröristler için ‘güvenli bir sığınak’ haline gelmemesi gerektiğini söyleyen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin İran'ın ülkedeki etkisini engellemek için çalıştığını söyledi.

Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak, İran'ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini daha da zayıflatacaklarına dile getirerek, "İran'dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran'ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Dünya
İngiltere yabancı öğrencileri sınır dışı edecek
İngiltere yabancı öğrencileri sınır dışı edecek
BM Güvenlik Konseyi’nin eylül ayı dönem başkanlığı Güney Kore'ye geçti
BM Güvenlik Konseyi’nin eylül ayı dönem başkanlığı Güney Kore'ye geçti