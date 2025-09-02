ABD'den yeni yaptırım: İran petrolü Irak menşeli olarak pazarlandı

ABD yönetimi, İran petrolünü Irak menşeli olarak pazarladığı söylediği bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran petrolü kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir nakliye ve gemi ağına, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), yaptırım uygulandığı belirtildi.

"IRAK PETROLÜNÜ İRAN PETROLÜYLE GİZLİCE KARIŞTIRARAK"

Açıklamada, yaptırım uygulanan ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Bunun yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı da açıklamada yer aldı.

"ÇABAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Irak'ın teröristler için ‘güvenli bir sığınak’ haline gelmemesi gerektiğini söyleyen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin İran'ın ülkedeki etkisini engellemek için çalıştığını söyledi.

Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak, İran'ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini daha da zayıflatacaklarına dile getirerek, "İran'dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran'ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.