ABD’de idam sistemi değişiyor! Trump alternatif yöntemler için düğmeye bastı

ABD’de idam sistemi değişiyor! Trump alternatif yöntemler için düğmeye bastı
ABD’de ölüm cezasının nasıl uygulanacağına ilişkin tartışma yeniden alevlendi. Ölümcül enjeksiyonlarda yaşanan tedarik sorunları, federal düzeyde alternatif infaz yöntemlerinin masaya gelmesine yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, ölüm cezası uygulamalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek tartışmalı bir planı gündeme taşıdı. Reuters muhabiri Jonathan Allen’ın aktardığına göre Trump, ölümcül enjeksiyonlarda kullanılan ilaçlara erişimde yaşanan sıkıntıları gerekçe göstererek, alternatif infaz yöntemlerinin devreye alınmasını değerlendirdiklerini açıkladı.

Plan kapsamında, özellikle en ağır federal suçlardan hüküm giyen mahkûmlar için kurşuna dizme, elektrikli sandalye ve gazla infaz gibi yöntemlerin yeniden uygulanabilir seçenekler arasına eklenmesi öngörülüyor.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN GÜNCELLEME TALEBİ

ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan kapsamlı raporda, önceki yönetim döneminde uygulanan moratoryumun federal ölüm cezası sistemini zayıflattığı savunuldu. Başsavcı Vekili Todd Blanche imzasını taşıyan belgede, Cezaevleri Bürosu’na infaz protokollerinin güncellenmesi talimatı verildi. Bu güncellemenin, eyalet yasalarında yer alan alternatif yöntemleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, hâlihazırda 40’tan fazla sanık hakkında ölüm cezası talebinde bulundu. Ancak bu davaların henüz sonuçlanmadığı ve yargı süreçlerinin yıllar sürebileceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

