Başkanlık seçimleri için büyük yarış! Trump'ın yerine kim geçecek?

ABD’de Donald Trump’ın yeniden aday olamayacağı 2028 seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyetçi Parti içinde “haleflik” yarışı giderek belirginleşti. Parti kulislerinde en güçlü iki isim olarak Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio öne çıktı.

Son dönemde yapılan anketler, yarışın iki isim arasında yoğunlaştığını gösterdi. Parti tabanına yakın CPAC etkinliğinde Vance yüzde 53 destekle ilk sırayı alırken, Rubio’nun yüzde 35’e yükselmesi dikkat çekti. Rubio’nun önceki yıl yalnızca yüzde 3 seviyesinde olması, siyasi yükselişinin hızını ortaya koydu.

YouGov verilerine göre de Vance hâlâ açık ara önde görünse de Rubio’nun desteği giderek artıyor ve farkın kapanabileceğine işaret ediliyor.

EN YAKIN İSİM VANCE

Trump’ın yakın çevresinden sızan değerlendirmelerde Rubio’nun “deneyimli, disiplinli ve etkili bir isim” olarak öne çıktığı belirtildi. Parti içinde Rubio’nun özellikle dış politika hamleleri ve Latin Amerika dosyalarındaki aktif rolü, onu daha geniş bir seçmen kitlesi için görünür hale getirmiş durumda.

Öte yandan JD Vance, Trump’ın siyasi mirasına en yakın isim olarak görülüyor. MAGA tabanıyla güçlü bağlarını sürdüren Vance, bazı anketlerde hâlâ açık ara lider konumda bulunuyor.

HALEF NETLEŞMEDİ

Buna rağmen siyasi gözlemciler, Cumhuriyetçi Parti’nin 2028 yarışında tek adaylı bir çizgiye değil, Vance–Rubio ekseninde şekillenen rekabetçi bir sürece doğru ilerlediğini değerlendirdi. Trump’ın olası halefi konusunda partide henüz net bir uzlaşma yok.