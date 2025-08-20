ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bazı üyelerini yaptırım listesine aldı

ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bazı üyelerini yaptırım listesine aldı
ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını yaptırım listesine aldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi 4 ismi yaptırım listesine eklediklerini bildirdi. Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını kaydetti.

Rubio, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir" ifadelerini kullandı.

