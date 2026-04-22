ABD, Irak’ın parasını kesti! "Milisler dağılmadan ödeme yok"

ABD ile Irak arasında gerilim tırmanıyor. Washington yönetimi, ülkede faaliyet gösteren İran bağlantılı milis grupların dağıtılması talebiyle Bağdat üzerindeki baskıyı somut adımlara dönüştürdü. Bu kapsamda Irak’ın petrol satışından elde ettiği gelirlerin bir kısmına erişimi durdurulurken, askeri ve güvenlik alanındaki iş birliğinde de kısıtlamaya gidildi.

Hark Adası hedefte! ABD, İran petrolünü kilitlemeye hazırlanıyor

Amerikan basınında yer alan ve Iraklı ile ABD’li yetkililere dayandırılan bilgilere göre, ABD Hazine Bakanlığı Irak’a gönderilmesi planlanan yaklaşık 500 milyon dolarlık kaynağın transferini engelledi. Söz konusu tutarın, Irak’ın petrol gelirlerinden oluştuğu ve New York’taki federal hesaplarda tutulduğu ifade edildi.

GÜVENLİK FİNANSMANI KESİLDİ

Mali adımlarla sınırlı kalmayan Washington yönetimi, güvenlik alanında da yeni bir pozisyon aldı. ABD’nin Irak ordusuna sağladığı bazı askeri eğitim ve terörle mücadele programlarının finansmanı geçici olarak askıya alındı. Kararın, İran destekli grupların saldırılarının sona erdirilmesi ve bu yapıların dağıtılmasına yönelik somut adımlar atılmasına kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

Yetkililer, söz konusu hamlelerin doğrudan Irak hükümetini hedef almak yerine, Bağdat’ı ülke içindeki silahlı gruplar konusunda daha kararlı adımlar atmaya zorlamayı amaçladığını vurguladı. Ancak alınan kararların Irak ekonomisi ve güvenlik dengeleri üzerinde kısa vadede ciddi etkiler yaratabileceği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Merkez Bankası ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan Bağdat yönetiminden de henüz Washington’un taleplerine yönelik net bir yol haritası paylaşılmadı.