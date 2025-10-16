AB SINIRLARINDA KAOS: Yeni kurallar seyahati yavaşlatıyor

AB SINIRLARINDA KAOS: Yeni kurallar seyahati yavaşlatıyor
Yayınlanma:
12 Ekim'den itibaren AB ülkelerine giriş yapan yolcular, kişi başı ortalama beş dakika sürecek detaylı bir kontrolden geçiriliyor. Yeni prosedür, biyometrik tanımlamayı, yani yüzün fotoğraflanmasını, parmak izinin alınmasını ve seyahat verilerinin dijital olarak kaydedilmesini kapsıyor.

EES (Giriş/Çıkış Sistemi) sistemi, Schengen bölgesine kısa süreli seyahat eden AB dışı ülke vatandaşları için yeni kontrol standartları getiriyor. Tüm ülkelere uyum sağlamaları için altı ay süre verilmişti, ancak şimdiye kadar sadece Macaristan ve Hırvatistan yeni sistemi uygulamaya hazır olduklarını açıkladı.

havaalani-ilk-defa-yurt-disi.jpg

- Uzmanlar, tek bir tarafın işlemlerinin beş dakika süreceğini tahmin ediyor, bu da sınır geçişlerinin eskisinden daha kalabalık olacağı anlamına geliyor. Ülkelere yeni sisteme uyum sağlamaları için altı ay süre verildi ve çoğu henüz hazır değil. Şimdiye kadar sadece Macaristan yeni kuralları uygulamaya başlayacağını duyurdu ve Hırvatlar hazır olduklarını söylüyor. Başka hiç kimse yeni sınır geçiş kontrol sistemine hazır olduklarını doğrulamadı, bu yüzden asıl soru sistemin hemen devreye girip girmeyeceği. AB'ye girdiğiniz anda profiliniz oluşturuluyor ve her seferinde pasaportunuzu okutup geçiş yapıyorsunuz.

AB, EES'e ek olarak, 2026'dan itibaren vize muafiyeti olan ülkeler için Birliğe girişte zorunlu bir koşul olan ETIAS sistemini de uygulamaya koyuyor. ETIAS, AB'nin yeni BT mimarisinin bir parçası olup güvenliği güçlendirmeyi ve seyahati kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başvuru ücreti 7 avrodan 20 avroya çıkarıldı ve onay üç yıl geçerli.

shutterstock-2479261361.jpg

Pasaport okuyucuların yerleştirileceği otomatik sınır kapılarından bile geçişin mümkün olacağını belirtiyor.

- Yolcular pasaportlarını tarayıp araçtan kendi başlarına geçebilecekler. AB'den ayrılırken de durum aynı; pasaportunuz okunarak profiliniz tanınıyor ve ayrıldığınız tarih girilerek AB topraklarından ayrıldığınız belirtiliyor. Bu sayede sistem, birinin AB'de 90 günden uzun süre kalıp kalmadığını kontrol ediyor; bu süre altı ay içinde geçerli .

Biyometrik kimlik doğrulamayı reddeden yolcular, EES uygulayan ülkelere giremeyecek. Sistemin temel amacı, AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması ve yasadışı göçle daha etkili mücadele edilmesidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

