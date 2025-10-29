AB Komisyonu Başkanı Japonya Başbakanı ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı Japonya Başbakanı ile görüştü
Yayınlanma:
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüştüğünü bildirdi.

ab-komisyonu-baskani-ursula-von-der-leyen-3.jpg

"DOSTLUK HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİDİR"

Leyen, telefon görüşmesinde, “Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile çok iyi bir ilk görüşme gerçekleştirdik. Avrupa ve Japonya güvenilir dostlardır ve günümüzün belirsiz dünyasında dostluk her zamankinden daha önemlidir. Birlikte, açık ekonomiler, güvenli toplumlar ve adil kurallar için çalışıyoruz. Rekabetçilik İttifakımız aracılığıyla ticaret, ekonomik güvenlik ve kritik ham maddeler konusunda iş birliğimizi halihazırda derinleştiriyoruz. Ve her ikimiz de Avrupa ile Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğinin birbiriyle yakından ve giderek daha fazla bağlantılı olduğu konusunda hemfikiriz” ifadelerini kullandı.

japonya-basbakani-sanae-takaichi.jpg

"JAPONYA VE AB STRATEJİK ORTAKLARDIR"

Japonya Başbakanı Takaichi de görüşmeye ilişkin paylaşımında, “AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’e Japonya Başbakanı olarak seçilmemden dolayı beni tebrik eden telefon görüşmesi için çok teşekkür ederim. Japonya ve AB, ekonomik güvenlik ve savunma alanları da dahil olmak üzere uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu zorlukları ortaklaşa ele alan önemli stratejik ortaklardır. Japonya-AB ilişkilerini yeni bir düzeye taşıyacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Dünya
Kasırga büyük yıkıma yol açtı: BM yardım bütçesi ayırdı
Kasırga büyük yıkıma yol açtı: BM yardım bütçesi ayırdı
Trump Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüştü: Trump'tan bakın ne istedi
Trump Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüştü: Trump'tan bakın ne istedi