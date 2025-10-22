88 milyon avroluk 'vurgunun' ardından Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi, pazar günü yaşanan soygunun ardından üç gün sonra yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fransa basını, 19 Ekim'de hırsızların 9 tarihi eseri çaldığı, bunlardan birinin daha sonra hasarlı şekilde bulunduğu soygundan 3 gün sonra Louvre Müzesi'ne ziyaretçi girişlerinin yeniden başladığını duyurdu.

APOLLO GALERİSİ KAPALI KALACAK

Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada soygunun hedefi olan Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Tarihi eserler çalınmıştı Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti. Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Louvre Müzesi’ndeki soygunda zarar 88 milyon avro

Fransa Sayıştayı’nın hazırladığı ön raporda ise, müzede güvenlik sistemlerinin yenilenmesinde “ciddi gecikmeler” yaşandığı ve bu durumun “önemli bir güvenlik açığı” oluşturduğu vurgulandı.

Soygunla bağlantılı dört kişinin arandığı, soruşturmanın ise Fransız polisinin özel birimi tarafından sürdürüldüğü belirtilirken kaybolan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.