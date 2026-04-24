7 yıllık dev serüven bitti: 300 şehirde ulaşım duruyor

Avrupa genelinde milyonlarca yolcuya düşük maliyetli seyahat imkanı sunan BlaBlaCar Bus operasyonlarını tamamen durdurma kararı aldı. Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi bilgilendirmede 2026 yılı sonu itibarıyla Fransa ve diğer Avrupa ülkelerindeki tüm otobüs seferlerinin noktalanacağı belirtildi.

Operasyonel maliyetlerin karşılanamaması ve hedeflenen kar marjına ulaşılamaması bu stratejik geri çekilmenin ana gerekçesi olarak açıklandı.

15 FARKLI ÜLKEYE HİZMET VERİYORDU

Düşük fiyat politikasıyla tanınan dev firmanın kararı almasında küresel jeopolitik gerilimlerin tetiklediği yakıt fiyatlarındaki artış büyük rol oynadı. İngiltere'den İtalya'ya kadar 15 farklı ülkede 300'den fazla şehre hizmet veren ağ yıllık yaklaşık 6 milyon yolcu taşıyordu.

Özellikle tren yolculuğuna oranla yüzde 60 daha ucuz ulaşım sağlayan bu sistemin kapanmasıyla genç ve emekli yolcu grubunun seyahat seçeneklerinin daralacağı öngörülüyor.

PİYASADA FLİXBUS RAKİPSİZ KALIRKEN ALT TAŞIMACILAR BELİRSİZLİĞE İTİLDİ

Fransa pazarındaki rekabetin sona ermesiyle birlikte Alman taşımacılık devi FlixBus'ın sektörde tek güç haline gelmesi bekleniyor. Avrupa Karayolu Taşımacıları Örgütü cephesinden gelen açıklamalarda kararın beklenmedik olduğu ve sektörde ciddi endişe yarattığı vurgulandı. BlaBlaCar adına operasyon yürüten 60 civarındaki alt taşımacı şirketin yaptığı personel ve araç yatırımlarının geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

Türkiye’de büyüdü, tekstilde 42 ülkeye ulaştı: Şimdi konkordato istedi!

7 YILLIK SERÜVEN TASFİYE SÜRECİYLE SONA ERİYOR

Şirket bünyesindeki 40 doğrudan pozisyonun tasfiye edileceği süreçle birlikte 2019 yılında devlet demiryolları SNCF bünyesindeki Ouibus’un devralınmasıyla başlayan dönem kapanıyor. 7 yıl önce iddialı bir giriş yapan marka ekonomik zorluklar nedeniyle havlu atarken sektör paydaşları ve çalışanlar kararın etkilerini sarsıcı olarak nitelendiriyor.

Şirketin çekilmesiyle birlikte özellikle Paris dışındaki şehirlerarası bağlantıların geleceği tartışılmaya başlandı.