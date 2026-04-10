60 bin yıl önce Neandertaller ve İnsanlar Türkiye sınırında buluştu

İran, Irak ve Türkiye sınırlarının kesiştiği Zagros Dağları, Homo sapienler ile Neandertallerin ilk karşılaştığı yer olarak belirlendi. 2026 başında yayımlanan araştırma, Afrika'dan kuzeye yürüyen ve Avrupa'dan güneye inen iki türün bu dağlarda buluştuğunu; Afrika kökenli olmayan tüm modern insanların DNA'sında bu karşılaşmanın izlerini taşıdığını ortaya koyuyor.

2026 yılının başında yayımlanan yeni bir araştırma, Homo sapienler ile Neandertaller arasındaki ilk karşılaşmaların coğrafyasını netleştirdi. İran, Irak ve Türkiye sınırlarının kesiştiği Zagros Dağları, bu buluşmanın yaşandığı en olası konum seçildi. İnsan genomuna kazınmış genetik izler de gerçeği doğruluyor.

İKİ TÜRÜN YOLLARI NEREDE KESİŞTİ?

Bin 500 kilometre boyunca uzanan Zagros Dağları, Buz Devri'nin sonlarında kritik bir işlev üstlendi. Kuzey'in ılıman bölgeleriyle güneyin sıcak coğrafyaları arasında biyoiklimsel bir koridor görevi gören bu sıradağlar, göç eden insan topluluklarının doğal buluşma noktasına dönüştü.

41598-2024-70206-fig1-html.webp

Neandertaller, Avrupa ve Batı Asya'dan güneydoğuya inerken, Afrika'dan kuzeye yürüyen Homo sapien grupları da aynı bölgeye ulaşıyordu. Zagros'taki tarih öncesi kazı alanları her iki türe ait kalıntılar barındırıyor. Genetik analizlere göre Neandertaller ve Homo sapienler birlikte üreme gerçekleştirecek kadar uzun süre yan yana yaşadı.

DNA'MIZDAKİ NEANDERTAL MİRASI

2010'da Neandertal genomunun tamamı dizilendi. O tarihten bu yana biriken veriler Afrika kökenli olmayan tüm modern insanların, DNA'larının yüzde 1 ila 4'ünü Neandertallerden geldiğini gösterdi.

Burun yapısı, ağrı eşiği, bağışıklık sistemi, stres tepkisi ve Covid-19 ile depresyon gibi bazı hastalıklara yatkınlık gibi biyolojimizi doğrudan etkileyen unsurları Neandertallerden aktarılan genlerimize borçluyuz.

İnsan ve Neandertal genlerinin birleşmesi dünyanın bir çok yerinde dönem dönem görülse de Zagros Dağları, bu sürecin merkezi odak noktası olarak öne çıkıyor.

DOĞRUSAL TARİH ANLAYIŞI ÇÖKTÜ

Bu çalışmayla artık Homo sapiens ve Neandertallerin birbirinden kopuk, paralel evrim çizgileri izlediği görüşü savunulamaz hale geliyor. İnsan tarihi türlerin karşılaştığı, gen alışverişi yaptığı ve birbirini dönüştürdüğü karmaşık bir yapıdan oluşuyor.

