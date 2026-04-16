5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı! Aile suçu örtbas etmek için seferber oldu!

Yayınlanma:
Galler’de ehliyetsiz bir gencin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, sürücünün kaçışıyla başlayan skandal, ailesinin delilleri yok etmeye çalıştığı organize bir örtbas girişimine dönüştü. Mahkeme, olaya karışan herkese hapis cezası verdi.

Galler’de 11 Eylül 2024’te meydana gelen kazada, ehliyeti olmadan arazi motoru kullanan 16 yaşındaki Kaylem Longhurst, 5 yaşındaki Arlo’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen küçük çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Longhurst olay yerinden kaçtı.

Üç kişiye ateş açan oyuncu tutuklandı! Bir zamanların çocuk yıldızıydıÜç kişiye ateş açan oyuncu tutuklandı! Bir zamanların çocuk yıldızıydı

BBC'de yer alan habere göre genç sürücü, kazanın ardından evine giderek durumu annesi Terry Follows’a anlattı. Bunun üzerine anne, oğlunun yakalanmasını önlemek amacıyla aile üyelerini devreye sokarak bir örtbas planı hazırladı. İddiaya göre Longhurst’un ablası Cara Haran kanlı kıyafetleri yok ederken, ablasının partneri Shane Hunt ise genci başka bir şehre kaçırdı. Kazada kullanılan motor da gizlenerek deliller ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

yeni-proje-2026-04-16t151011-074.jpg

Bu süreçte ağır yaralanan Arlo’nun aylarca hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından açılan davada mahkeme, ailenin organize şekilde adaleti yanıltmaya çalıştığına hükmetti.

Davaya bakan Yargıç Simon Mills, annenin süreci yönettiğini ve çocuğun yaşadığı ağır yaralanmaya rağmen herhangi bir pişmanlık göstermediğini vurguladı. Mahkeme, Terry Follows’u adaleti yanıltmak amacıyla komplo kurmaktan 26 ay hapis cezasına çarptırdı. Kazaya neden olan Kaylem Longhurst ise tehlikeli ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 14 ay hapis cezası aldı.

Olayın diğer şüphelilerinden Shane Hunt’a 21 ay, Cara Haran’a ise 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararında, kazanın ardından yapılan planlı örtbas girişiminin suçu daha da ağırlaştırdığına dikkat çekildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dünya
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Dünyanın tek 7 yıldızlı oteliydi: 24 ayar altın varaklı otel kapatıldı!
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar
Aylık maaş 25 dolar, tekne 30 bin dolar: Strafordan yaptıkları sallarla denize açılıyorlar
Lübnan İsrail ile teması reddetti! “Saldırılar sürerken görüşme yok”
Lübnan İsrail ile teması reddetti! “Saldırılar sürerken görüşme yok”