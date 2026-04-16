5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı! Aile suçu örtbas etmek için seferber oldu!

Galler’de 11 Eylül 2024’te meydana gelen kazada, ehliyeti olmadan arazi motoru kullanan 16 yaşındaki Kaylem Longhurst, 5 yaşındaki Arlo’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen küçük çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Longhurst olay yerinden kaçtı.

BBC'de yer alan habere göre genç sürücü, kazanın ardından evine giderek durumu annesi Terry Follows’a anlattı. Bunun üzerine anne, oğlunun yakalanmasını önlemek amacıyla aile üyelerini devreye sokarak bir örtbas planı hazırladı. İddiaya göre Longhurst’un ablası Cara Haran kanlı kıyafetleri yok ederken, ablasının partneri Shane Hunt ise genci başka bir şehre kaçırdı. Kazada kullanılan motor da gizlenerek deliller ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

PİŞMANLIK GÖSTERMEDİ

Bu süreçte ağır yaralanan Arlo’nun aylarca hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından açılan davada mahkeme, ailenin organize şekilde adaleti yanıltmaya çalıştığına hükmetti.

Davaya bakan Yargıç Simon Mills, annenin süreci yönettiğini ve çocuğun yaşadığı ağır yaralanmaya rağmen herhangi bir pişmanlık göstermediğini vurguladı. Mahkeme, Terry Follows’u adaleti yanıltmak amacıyla komplo kurmaktan 26 ay hapis cezasına çarptırdı. Kazaya neden olan Kaylem Longhurst ise tehlikeli ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 14 ay hapis cezası aldı.

Olayın diğer şüphelilerinden Shane Hunt’a 21 ay, Cara Haran’a ise 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme kararında, kazanın ardından yapılan planlı örtbas girişiminin suçu daha da ağırlaştırdığına dikkat çekildi.