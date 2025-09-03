300 bin kişi 48 saatte tahliye edildi

Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan yoğun muson yağmurları, nehirlerde ve barajlarda su seviyesinin hızla yükselmesine yol açtı. Son 48 saat içinde yaklaşık 300 bin kişi güvenli alanlara tahliye edildi. Özellikle Hindistan sınırına yakın Narowal ve Sialkot’un ardından Muzaffargarh bölgesindeki çok sayıda köy sular altında kaldı.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Genel Direktörü Arfan Ali Kathia, binlerce görevlinin botlarla yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. Ordu birlikleri de hem insanlar hem de hayvanlar için tahliye operasyonları yürütüyor. Çatılarda mahsur kalanların tespiti için insansız hava araçları kullanılıyor.

3,3 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Kathia’nın verdiği bilgilere göre, eyalet genelindeki 33 bin köyde toplam 3,3 milyondan fazla kişi sel felaketinden etkilendi. Hasar tespit çalışmaları sürerken, evlerini kaybedenlere eyalet yönetimi tarafından tazminat ödeneceği açıklandı. Ravi, Çenab ve Sutlej nehirlerinde su seviyelerinin kritik düzeye ulaşmasıyla taşkınlar arttı.

1,3 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Selzedeler için geçici çadır kentler oluşturuldu. Afetten etkilenenlere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılıyor. Pakistan, geçen ay da sel nedeniyle büyük çaplı tahliyeler yapmıştı. Son gelişmelerle birlikte yerinden edilenlerin toplam sayısının 1,3 milyona ulaştığı bildirildi.

Haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağışları, Güney Asya'da her yıl büyük çaplı doğal afetlere yol açıyor. Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana yaşanan sellerde 800’den fazla kişi yaşamını yitirirken, Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinde de 300'e yakın can kaybı yaşandı.

Pencap Eyaleti Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, yaşanan felaketi “Pencap tarihinin en büyük sel felaketi” olarak niteledi ve su seviyesinin bu kadar yükselmesinin daha önce görülmediğini söyledi.