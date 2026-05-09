230 metre uzunluğundaki canavar suya indi: 14 katlı dev gemi 10 bin 800 aracı sırtında taşıyacak

Güney Koreli Hyundai Glovis için Çin'in Guangzhou Tersanesi'nde inşa edilen "Glovis Leader", 10 bin 800 araç kapasitesiyle dünyanın en büyük otomobil ve kamyon taşıyıcısı unvanını aldı. 230 metre uzunluğundaki ve 14 güverteli dev gemi, bir önceki rekortmen Höegh Aurora'yı bin 700 araçlık farkla geride bıraktı. LNG ile çalışabilen gemi IMO'nun Tier III emisyon standartlarını da karşılıyor.

Güney Kore'nin devi Hyundai Glovis için Çin'de inşa edilen "Glovis Leader", 10 bin 800 araç kapasitesiyle dünyanın en büyük saf otomobil ve kamyon taşıyıcısı (PCTC) unvanını aldı.

Guangzhou Tersanesi'nde (GSI) China Shipbuilding Trading Co. Ltd. iş birliğiyle inşa edilen dev gemi, planlanan takvimin de önünde tamamlandı. 230 metre uzunluğundaki ve 40 metre genişliğindeki Glovis Leader, 14 güvertesiyle bir önceki rekortmen Höegh Aurora'yı bin 700 araçlık farkla geride bıraktı. Höegh Aurora'nın kapasitesi 9 bin 100 araçta kalmıştı.

Gemi 19 knot seyir hızına ve 10,5 metre tasarım taslağına sahip.

ELEKTRİKLİ ARAÇTAN AĞIR KAMYONA GENİŞ YELPAZE

Glovis Leader yalnızca standart otomobilleri değil, elektrikli araçları, hidrojenle çalışan taşıtları ve ağır kamyonları da taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Bu esneklik, küresel otomobil lojistiğinde değişen araç profiline yanıt veriyor.

Çift yakıtlı sisteme sahip gemi hem LNG hem geleneksel yakıtla çalışabiliyor. Optimize edilmiş gövde tasarımı ve atık ısı geri kazanım sistemleriyle donatılan Glovis Leader, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Tier III emisyon standartlarını karşılıyor. Bu sayede azot oksit salınımı ciddi oranda düşürülmüş oluyor.

ÇİN'İN GEMİ İNŞA SANAYİİNDE YÜKSELİŞİ

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) çatısı altında tamamlanan proje, Pekin'in yüksek teknolojili gemi yapımındaki stratejik hamlesinin son örneği. Uzmanlar Glovis Leader'ın küresel deniz yoluyla otomobil taşımacılığında yeni bir ölçüt belirlediğini, Çin'in bu sektördeki artan ağırlığını gözler önüne serdiğini vurguluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

