Çin'li drone üreticisi EHang Egret, Anhui eyaletinin Hefei şehrinde 22 bin 580 drone'u aynı anda havalandırarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillenen bu gösteri, yapay zeka destekli "sürü zekası" teknolojisiyle gerçekleştirildi; binlerce drone tek bir varlık gibi hareket etti, tek bir çarpışma bile yaşanmadı.

Gökyüzünde üç boyutlu Çin fenerleri, kentsel siluetler ve çeşitli geometrik desenler belirdi. Yaklaşık 25 drone kalkışta sorun yaşasa da bu durum rekoru etkilemedi, kalan 22 bin 580 birim, rekoru tescillemek için yetti.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Çinli şirketler son birkaç yıldır bu alanda birbirinin rekorunu kırmaya devam ediyor. Geçen yıl Haziran'da Chongqing merkezli bir firma 11 bin 787 droneu aynı anda uçurarak dünya rekoru kırmıştı. Birkaç ay içinde başka bir üretici bu sayıyı 15 bin 847'ye taşıdı. Şubat 2026'da EHang Egret bu rakamı da geride bıraktı.

TEKNOLOJİ Mİ, GÖRSEL ŞOV MU, GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ?

Çin, bu tür etkinlikleri drone teknolojisindeki öncü konumunu pekiştirmenin bir aracı olarak kullanıyor. Ancak askeri analistler sürü drone teknolojisinin teorik olarak "hava doygunluk saldırıları" için de kullanılabileceğini belirtiyor; bu senaryoda düşük maliyetli ve yapay zeka kontrollü çok sayıda drone, gelişmiş hava savunma sistemlerini etkisiz kılabilir.