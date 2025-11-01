İnsan 200 yıl yaşayabilir mi? 200 yaşındaki canlının sırrını ortaya çıkardılar

Bilim insanları "İnsan ömrü 200 yıla çıkabilir mi?" sorusunun cevabını arıyor.

Teknokulis'teki habere göre; New York Rochester Üniversitesi tarafından yapılan araştırma Nature dergisinde yayımlandı.

Dünyanın en uzun ömürlü memelisi olan Grönland balinasının 200 yıla kadar yaşabilmesinin nedenini araştıran bilim insanları, bu olağanüstü uzun ömrün sırrının DNA onarımındaki olağanüstü yeteneklerinde saklı olabileceğini keşfettiler.

New York Rochester Üniversitesi'nden Prof. Vera Gorbunova'nun liderlik yaptığı ekibin balinaların DNA'daki çift sarmal kırıklarını insanlardan çok daha verimli biçimde onardığını belirlediği belirtildi.

Bu sayede mutasyon birikiminin azaldığı, dolayısıyla yaşlanma ve kanser riskinin de düştüğü ifade edildi.

SOĞUK SUYUN ETKİSİ

Araştırmaya göre bu güçlü DNA onarımı, soğuk suların etkisiyle aktive olan CIRBP adlı bir protein sayesinde gerçekleşiyor.

Grönland balinalarının insanlardan 100 kat fazla CIRBP ürettikleri ortaya çıktı. Bilim insanlarının bu proteinin insan hücrelerinde de onarım kapasitesini iki kat artırdığını ve meyve sineklerinde ömrü uzattığını gözlemledikleri belirtildi.

Ekip şimdi fareler üzerinde uzun ömür deneyleri yürütüyor ve soğuk duş ya da deniz banyosunun insanlarda benzer etki yaratıp yaratmadığını araştırmayı planlıyor. Uzmanlar, bu buluşun yaşlanmayı yavaşlatma ve organ nakillerinde dokuları koruma açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurguluyor.