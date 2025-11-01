İnsan 200 yıl yaşayabilir mi? 200 yaşındaki canlının sırrını ortaya çıkardılar

İnsan 200 yıl yaşayabilir mi? 200 yaşındaki canlının sırrını ortaya çıkardılar
Yayınlanma:
İnsan ömrü 200 yıla kadar uzayabilir mi? New York Rochester Üniversitesi'nin araştırması Nature dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları "İnsan ömrü 200 yıla çıkabilir mi?" sorusunun cevabını arıyor.

Teknokulis'teki habere göre; New York Rochester Üniversitesi tarafından yapılan araştırma Nature dergisinde yayımlandı.

Dünyanın en uzun ömürlü memelisi olan Grönland balinasının 200 yıla kadar yaşabilmesinin nedenini araştıran bilim insanları, bu olağanüstü uzun ömrün sırrının DNA onarımındaki olağanüstü yeteneklerinde saklı olabileceğini keşfettiler.

New York Rochester Üniversitesi'nden Prof. Vera Gorbunova'nun liderlik yaptığı ekibin balinaların DNA'daki çift sarmal kırıklarını insanlardan çok daha verimli biçimde onardığını belirlediği belirtildi.

Bu sayede mutasyon birikiminin azaldığı, dolayısıyla yaşlanma ve kanser riskinin de düştüğü ifade edildi.

SOĞUK SUYUN ETKİSİ

Araştırmaya göre bu güçlü DNA onarımı, soğuk suların etkisiyle aktive olan CIRBP adlı bir protein sayesinde gerçekleşiyor.

whatsapp-image-2025-11-01-at-09-57-25.jpeg

Grönland balinalarının insanlardan 100 kat fazla CIRBP ürettikleri ortaya çıktı. Bilim insanlarının bu proteinin insan hücrelerinde de onarım kapasitesini iki kat artırdığını ve meyve sineklerinde ömrü uzattığını gözlemledikleri belirtildi.

Ekip şimdi fareler üzerinde uzun ömür deneyleri yürütüyor ve soğuk duş ya da deniz banyosunun insanlarda benzer etki yaratıp yaratmadığını araştırmayı planlıyor. Uzmanlar, bu buluşun yaşlanmayı yavaşlatma ve organ nakillerinde dokuları koruma açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurguluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Bilim ve Teknoloji
Chrome'a rakip geldi: OpenAI yapay zeka destekli tarayıcısı "ChatGPT Atlas"ı duyurdu
Chrome'a rakip geldi: OpenAI yapay zeka destekli tarayıcısı "ChatGPT Atlas"ı duyurdu
Ay'ın karanlık yüzünde görülmemiş keşif: Uzayda Güneş Sistemi dışından gelmiş
Ay'ın karanlık yüzünde görülmemiş keşif: Uzayda Güneş Sistemi dışından gelmiş