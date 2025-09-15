Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17

Apple kısa süre önce iPhone 17 serisini tanıtarak teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmişti. Xiaomi de benzer bir konumlandırma yapmak amacıyla 16 numaralı seriyi pas geçti. Bu stratejik kararla birlikte Xiaomi telefonlarını “Xiaomi 17” adı altında tanıtacak. Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun, “Artık Apple ile aynı kulvarda kıyaslanmak istiyoruz” dedi.

Xiaomi’nin yeni modelleri Eylül 2025’in sonuna kadar Çin’de resmen tanıtılacak. Global lansman içinse henüz kesin bir tarih açıklanmadı ancak teknoloji çevreleri 2025’in son çeyreğini işaret ediyor.

XİAOMİ 17 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 17 modeli ise yapılan sızıntılara göre 6.3 inç 1.5K LTPO 120Hz ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi kullanılacak ve 32 MP ön kamera bulunacak. Cihazda aynı zamanda arka tarafta 50 MP geniş açılı + 50 MP ultra geniş açılı + 50 MP kameralar yer alacak.

Serinin en güçlü modeli olacak Xiaomi 17 Pro Max, arka kamera kurulumunda ekranlı özel bir tasarım ile dikkat çekecek. Bu ekranın bildirim ve selfie desteği sağlayacağı konuşuluyor.