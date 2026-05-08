Araştırmacılar, magnezyum ve kalsiyum iyonlarına dayanan, toksik madde içermeyen yeni bir malzeme geliştirdi. Hexaketone-tetraaminodibenzo-p-dioxin adı verilen ve bal peteğini andıran bu madde, hem yüksek enerji yoğunluğunu hem de sert ve dayanıklı bir iskeleti bir arada sunuyor.

Geleneksel su pillerinin en büyük zayıflıklarından biri olan korozyon sorunu ise pH değeri 7,0 olan nötr elektrolitlerle aşıldı.

120 BİN DÖNGÜ, SIFIR BOZULMA

Pil, 120 bin şarj-deşarj döngüsünün ardından bile kapasite kaybı yaşamıyor. Günümüzdeki ortalama kullanım hızıyla hesaplandığında bu rakam 300 yıllık kullanım ömrüne karşılık geliyor.

Su bazlı yapısı sayesinde pil yanmıyor. Ömrü dolduğunda içinde zehirli madde bulunmadığından doğrudan çevreye bırakılabiliyor. Hidrojen gazı oluşumu, korozyon ve patlama riski gibi su pillerinin kronik sorunları da bu tasarımla ortadan kaldırıldı.

ŞEBEKE İÇİN EVET, TELEFON İÇİN HAYIR

Yeni teknoloji özellikle şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri için düşük maliyetli bir alternatif sunuyor. Ancak su bazlı elektrotlar voltajı sınırladığından lityum-iyon piller kadar yüksek enerji yoğunluğuna ulaşılamıyor. Bu durum teknolojiyi akıllı telefon ya da elektrikli araç gibi uygulamalar için değil, büyük ölçekli ve sabit depolama sistemleri için uygun kılıyor.