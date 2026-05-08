Dünyanın beklediği pil nihayet gerçek oldu: 300 yıl ömrü var

Dünyanın beklediği pil nihayet gerçek oldu: 300 yıl ömrü var
Yayınlanma:
Çinli araştırmacılar, 120 bin şarj döngüsüne dayanabilen ve yaklaşık 300 yıl ömür biçilen yeni nesil bir su bazlı pil geliştirdi. Lityum-iyon pillerin ömrünün 10 katı olan bu teknoloji, şebeke enerji depolamada devrim yaratabilir.

Araştırmacılar, magnezyum ve kalsiyum iyonlarına dayanan, toksik madde içermeyen yeni bir malzeme geliştirdi. Hexaketone-tetraaminodibenzo-p-dioxin adı verilen ve bal peteğini andıran bu madde, hem yüksek enerji yoğunluğunu hem de sert ve dayanıklı bir iskeleti bir arada sunuyor.

Geleneksel su pillerinin en büyük zayıflıklarından biri olan korozyon sorunu ise pH değeri 7,0 olan nötr elektrolitlerle aşıldı.

Artık kirli havadan elektrik üretilecek: Hava kirliliği ve enerji sorunu birlikte yok olacakArtık kirli havadan elektrik üretilecek: Hava kirliliği ve enerji sorunu birlikte yok olacak

120 BİN DÖNGÜ, SIFIR BOZULMA

Pil, 120 bin şarj-deşarj döngüsünün ardından bile kapasite kaybı yaşamıyor. Günümüzdeki ortalama kullanım hızıyla hesaplandığında bu rakam 300 yıllık kullanım ömrüne karşılık geliyor.

Su bazlı yapısı sayesinde pil yanmıyor. Ömrü dolduğunda içinde zehirli madde bulunmadığından doğrudan çevreye bırakılabiliyor. Hidrojen gazı oluşumu, korozyon ve patlama riski gibi su pillerinin kronik sorunları da bu tasarımla ortadan kaldırıldı.

Güneş paneli ve pil tarih oldu: Artık topraktan elektrik üretilecek, 68 kat daha fazla enerji sağlıyorGüneş paneli ve pil tarih oldu: Artık topraktan elektrik üretilecek, 68 kat daha fazla enerji sağlıyor

ŞEBEKE İÇİN EVET, TELEFON İÇİN HAYIR

Yeni teknoloji özellikle şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri için düşük maliyetli bir alternatif sunuyor. Ancak su bazlı elektrotlar voltajı sınırladığından lityum-iyon piller kadar yüksek enerji yoğunluğuna ulaşılamıyor. Bu durum teknolojiyi akıllı telefon ya da elektrikli araç gibi uygulamalar için değil, büyük ölçekli ve sabit depolama sistemleri için uygun kılıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Bilim ve Teknoloji
Instagram’da 'gizlilik' dönemi bitti: Meta DM’den gönderilenlere erişebilecek
Instagram’da 'gizlilik' dönemi bitti: Meta DM’den gönderilenlere erişebilecek
Iphone ve Samsung karşısında tir tir titredi: En iyisi seçildi
Iphone ve Samsung karşısında tir tir titredi: En iyisi seçildi